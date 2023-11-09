محافظ الغربية يهنئ أهالي نهطاي بحصولها على القرية الخضراء

هنأ طارق رحمي محافظ الغربية، أهالي قرية نهطاي التابعة لمركز زفتى لحصول القرية على القرية الخضراء في مصر خلال فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية التي تتم تحت رعاية رئيس الجمهورية ود.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزراء والمحافظين: د.محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي cop27، السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط الشراكات الاستراتيجية والمنسق الوطني للمبادرة، وممثلي المجالس النيابية والمنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة.

وعبر محافظ الغربية عن سعادته البالغه لحصول قرية نهطاي على القرية الخضراء حيث إن القرية ضمن القرى النموذجية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى الجمهورية وتم تطويرها خلال المبادرة وشهدت إنشاء أول كورنيش حضاري على تبطين ترعة العطف بالاضافة إلى انشاء حديقة عامة كمتنفس للأهالي بنظام ري حديث والعديد من المبادرات المهمة كمشغلي ومعا من أجل ترع نظيفة، والتعليم حياة، قرية بلا ادمان، قرية بلا بطالة، زراعة أسطح البيوت، توفر وسائل مبتكرة للحفاظ على مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وإدارة النفايات البلدية والعضوية والحيوانية (وحدات البيوجاز)، وأنشطة المشاركة المجتمعية، والمساحات والحدائق العامة والترفيهية، وسهولة وصول ذوي الهمم إلى الخدمات العامة.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية العام الماضي شهد إطلاق مبادرة "القرية الخضراء"، والتي تستهدف تأهيل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، وقد تم بالفعل خلال الدورة الأولى للمبادرة اختيار قرية "فارس" بمحافظة أسوان كأول قرية مصرية تحصل على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الخضراء، وعلى صفة القرية الخضراء. موضحة أن هذا العام جاري تأهيل عدد من القرى في باقي محافظات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وحصلت بالفعل قرية "نهطاي" بمحافظة الغربية على شهادة "ترشيد" لتعد ثاني قرية على مستوى الجمهورية تحصل على الشهادة، مؤكدة أن هذه المسيرة مستمرة بالتعاون مع الشركاء في المحافظات نحو إدراج المزيد من القرى المصرية ضمن هذه المبادرة، بما يعزز جهود الدولة للتحول الأخضر.