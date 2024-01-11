محافظ الغربية يفتتح مسجد بسيون بعد تجديده

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الخميس، مسجد بسيون بمركز ومدينة بسيون، الذي تمت إقامته بالجهود الذاتية، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

وأشار محافظ الغربية، خلال الافتتاح، إلى الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في بناء المساجد، مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة المصرية من بناء لا يقف عند دور العبادة وحدها، إنما هو بناء شامل لدولة عصرية في مختلف المجالات، مشيدًا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى التثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وتفقد المحافظ المسجد الذي تم إنشاؤه على مساحة ٣٥٠م٢ ليتسع لـ١٥٠٠ مصل، بتكلفة ٦ ملايين جنيه بالجهود الذاتية، ويتكون المسجد من دورين لمصلى الرجال والسيدات.

جانب من افتتاح مسجد بسيون بمحافظة الغربية

جانب من افتتاح مسجد بسيون بمحافظة الغربية

جانب من افتتاح مسجد بسيون بمحافظة الغربية

جانب من افتتاح مسجد بسيون بمحافظة الغربية

جانب من افتتاح مسجد بسيون بمحافظة الغربية