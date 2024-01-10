الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

مباحث التموين بالغربية تحرر 44 مخالفة تموينية في حملة رقابية مكثفة

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت مباحث التموين بالغربية حملة رقابية مكثفة استمرت على مدار 24 ساعة، أسفرت عن تحرير 44 مخالفة تموينية متنوعة في مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان سلامة المنتجات الغذائية.

تلقى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا بتحرير هذه المخالفات التي شملت مجموعة متنوعة من الأنشطة غير القانونية في قطاع التموين، وتشملت المخالفات البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتداول سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، وتوزيع سلع منتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.

تمت مصادرة المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات المختصة لمتابعة القضايا، وجاءت هذه الحملة ضمن توجيهات مدير أمن الغربية بتكثيف الرقابة التموينية والحملات المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، وذلك علي سبيل مكافحة التجاوزات التموينية والحفاظ على سلامة المستهلكين، وتطبيق الرقابة الصارمة وتطيبق القانون على المخالفين، سعيًا نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في الأسواق التموينية.

واستهدفت الحملة التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى امتثالها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، وتعكس هذه الجهود التصدي الحازم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتأكيدًا على تطبيق القانون على المخالفين، حيث تعمل مباحث التموين بالغربية بشكل مستمر للقضاء على الانتهاكات التموينية وحماية حقوق المستهلكين، وتعتبر هذه الحملة جزءًا من الجهود الرامية إلى ضمان توافر سلع ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات، وحماية المواطنين من التلاعب والغش في الأسواق.

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