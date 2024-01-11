إحالة مدير مدرسة وملاحظين للتحقيق لغياب انضباط لجان الامتحانات بالغربية

قرر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إحالة ملاحظين اثنين بإحدى لجان امتحانات النقل إلى الشئون القانونية بالإدارة، بالإضافة إلى مدير المدرسة التابعة لإدارة شرق طنطا، لعدم ضبط اللجان، والإهمال في متابعة سير الامتحان.

جاء ذلك خلال تفقد ومتابعة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت في التاسع من يناير الجاري وتستمر حتى الرابع والعشرين من نفس الشهر؛ حيث أدى الامتحان اليوم طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي العام، والثاني والرابع التجاري والفندقي، والثاني والثالث الصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الثاني الزراعي، وفقًا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2023/ 2024.

وتوجه وكيل الوزارة لمتابعة عدد من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث قام بمتابعة مدرسة ناصر الابتدائية بحي السلام، ومدرسة الشهيد عطية عبدالمحسن عطية الابتدائية المشتركة، ومدرسة محمد فريد الإعدادية.

وخلال المتابعة بمدرستي ناصر الابتدائية بحي السلام، ومحمد فريد الإعدادية بنين، اطمأن وكيل الوزارة على عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ووضوح الورقة الامتحانية، ومطابقتها للمواصفات وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم قام بتفقد حجرات الكنترول بالمدرستين، واطمأن إلى التصحيح والرصد الورقي والإلكتروني، وقدم الشكر لأعضاء الكنترول الداخلي بالمدرسة لتعاونهم وإنجاز العمل أولًا بأول، ونبه بدقة الرصد، وعدم استخدام أقلام الرصاص في الرصد، أو استخدام المزيل، كما قدم الشكر لمدير مدرسة محمد فريد الإعدادية بنين، لانضباط لجان المدرسة ونظافتها.

وخلال متابعته، بمدرسة الشهيد عطية عبدالمحسن عطية الابتدائية المشتركة، تبين عدم ضبط اللجان، وعدم انتظام أعمال الامتحانات بها، وعدم وجود متابعة جيدة لمدير المدرسة للجان سير الامتحان، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وعلى الفور تمت إحالة ملاحظين اثنين بأحد اللجان إلى الشئون القانونية بالإدارة، بالإضافة إلى مدير المدرسة، لعدم ضبط اللجان، والإهمال في متابعة سير الامتحان.

وخلال المتابعة بكنترول المدرسة، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الرصد بالشيت الورقي والإلكتروني يوميًا، والانتهاء يوميًا من التصحيح، وعدم استخدام المزيل وأقلام الرصاص أثناء الرصد، وعدم السماح بدخول أي شخص بخلاف أعضاء لجنة النظام والمراقبة، وعدم السماح نهائيًا بالمحمول أو التدخين داخل الكنترول، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية المنظمة.

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