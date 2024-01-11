11 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بطنطا في الغربية

نفذت مديرية التموين بالغربية، حملة تموينية ناجحة استهدفت مخابز بلدية وسياحية في مركز طنطا، حيث تمكنت الحملة من تحرير 11 محضر مخالفة خلال 24 ساعة، في إطار الجهود المستمرة لضمان جودة المواد الغذائية وحماية حقوق المستهلكين ووصول الدعم لمستحقيه.

قاد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، الحملة وأشرف على تفتيش المخابز والتحقق من المواصفات والشروط المطلوبة داخل مركز ومدينة طنطا، وتندرج المخالفات التي تم رصدها في هذه الحملة تحت عدة مسميات، بما في ذلك التلاعب في موازين الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المحددة، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وفور تحرير المحاضر الـ 11 بالمخالفات المذكورة، تم تحويل أصحاب المخابز إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

محافظ الغربية يشدد على استمرار الحملات

من جهته، أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، على أهمية مواصلة الحملات التموينية لردع المخالفين وضمان تنفيذ القانون بصرامة، وأشار إلى أن الهدف من هذه الحملات هو حماية صحة المواطنين ومنع التجار من التلاعب في الأسعار والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بنظام الدعم الكبير المقدم لمنظومة الخبز.

وكيل وزارة التموين بالغربية يطالب بتعاون المواطنيين

فيما أعلن وكيل وزارة التموين بالغربية، عنأن هذه الحملة تاتي في إطار الجهود المستمرة لقطاع التموين بالغربية لمكافحة التلاعب في المواد الغذائية وضمان سلامتها، وأضا أن هذه الحملة تحذيرًا قويًا لأصحاب المخابز الذين يخالفون القوانين واللوائح المعمول بها، بأنه لن يتم التهاون في محاسبتهم وتطبيق العقوبات اللازمة عليهم.

وطالب جمهور المستهلكين بالاستمرار في التعاون مع الجهات التموينية والرقابية، والإبلاغ عن أي مخالفات يشتبه فيها، حيث يلعب المستهلك دورًا حاسمًا ورئيسًا في الحفاظ على جودة المواد الغذائية وحماية صحة المواطنين.