الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع معدلات تنفيذ محور طريق المعامل بمركز طنطا

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في مختلف الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الغربية معدلات تنفيذ أعمال محور طريق المعامل في ميت حبيش بمركز طنطا، والذي يعد محورًا مروريًا سيسهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.

وشدد المحافظ خلال متابعته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة، وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

وأشار إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق، مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية، وذلك في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

صور طارق رحمي محافظ الغربية خطط الرصف والتطوير إضفاء المنظر الحضاري والجمالي معدلات تنفيذ أعمال محور طريق المعامل ميت حبيش بمركز طنطا

مواد متعلقة

تحرير 10 محاضر ومخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالسنطة

غلق 14 محلا وورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية بالمحلة الكبرى

ضبط 42 "توكتوك" ودراجة نارية مخالفة خلال حملة أمنية بالغربية

أمطار على الغربية ورفع حالة الطوارئ بالمدن والمراكز

محافظ الغربية يفتتح مسجد بسيون بعد تجديده

إحالة مدير مدرسة وملاحظين للتحقيق لغياب انضباط لجان الامتحانات بالغربية

رئيس مدينة زفتى يشدد على رقابة المخابز لتوفير رغيف العيش للمواطنين

زراعة 150 شجرة لتجميل قرى المحلة الكبرى بالغربية

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من طقس الغد: أمطار غزيرة فى 5 محافظات وصقيع بوسط سيناء

قطع الإنترنت والهاتف تمامًا فى قطاع غزة

الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

شروط "معلول" للتجديد تقرب محمد شكرى من الأهلى (خاص)

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" فى الأهلى بسبب الزمالك (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا