غلق 14 محلا وورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية بالمحلة الكبرى

أعلن عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بالغربية، إنه تم غلق 14 محلا وورشة، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بـ الوحدات المحلية لمركز المحلة.

كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 16 محلا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار "فكري"، إلى استمرار الوحدة المحلية لـ مركز ومدينة المحلة الكبرى، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة

وأكد رئيس المدينة، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

استمرار الحملات الرقابية والمتابعة المكثفة في مختلف مراكز ومدن المحافظة

ومن جهته أكد طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار الحملات الرقابية والمتابعة المكثفة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف رصد المخالفين للمواعيد الجديدة للغلق والإجراءات الاحترازية التي وضعها مجلس الوزراء، وجاءت هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولضمان صحة وسلامة المواطنين، وكذلك للحد من إستهلاك الطاقة بشكل غير مقبول حسب توجيهات مجلس الوزاراء.

وأضاف المحافظ، أنه يجري وفرقه الرقابية العمل بشكل متواصل لضمان تطبيق القرارات الحكومية ومواجهة أي مخالفات قد تحدث، ويعتزم المحافظ زيادة عدد الحملات الرقابية والتفتيشية في الفترة القادمة، بهدف التأكد من التزام الجميع ومواجهة أي مخالفات قد تضر بجهود الحكومة للعمل على منع هدر الطاقة وتخفيف الأحمال الكهربية.