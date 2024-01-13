زراعة 120 شجرة مثمرة وزينة في "زفتى" بالغربية

أعلن المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، عن زراعة 120 شجرة مثمرة وزينة في عدد من القرى التابعة للمركز، في خطوة تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للقرى والمدينة والحد من تأثير التغيرات المناخية.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من حملات التجميل والتشجير التي تشهدها محافظة الغربية، ضمن مبادرة لزراعة 100 مليون شجرة، والتي تم إطلاقها رئيس الجمهورية، وتهدف هذه الجهود إلى التوسع في المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومواجهة التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.

وأشار فايد، رئيس المدينة، إلى أن اختيار القرى التي تمت زراعة الشجر فيها تم بناءً على تقييم شامل للاحتياجات والفرص المتاحة، مشيرًا إلى أنه تم اختيار أنواع الأشجار التي تلائم المنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة، وذلك بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يساهم في تحسين البيئة.

وأضاف أن زراعة الأشجار وتشجير المناطق الحضرية والريفية تُعتبر وسيلة فعالة لمقاومة التغير المناخي وتحسين جودة الهواء والمناظر الطبيعية، فالأشجار تعمل كمصفاة طبيعية تمتص غازات الاحتباس الحراري وتحسن جودة الهواء بإزالة الشوائب وإصدار الأكسجين، كما توفر الأشجار ظلًا ومأوى وتحافظ على التنوع البيولوجي.

وتأتي هذه الجهود في إطار المساهمة في مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، والتي تعد إحدى المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في مصر، وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بمكافحة التغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبية والبيئية للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشاد بأهمية المشاركة المجتمعية في هذه المبادرات. ودعا الأهالي إلى الانخراط في جهود الحفاظ على الشجر وسقايتها والعناية بها، مؤكدًا أن الاهتمام المستدام بالأشجار يتطلب جهود مستمرة من الجميع وذلك نحو تحسين المظهر الجمالي للمنطقة ومكافحة التغير المناخي، وتعزز الوعي بأهمية حماية البيئة وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.