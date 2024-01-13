السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 9 مخالفات بناء في "زفتى" بالغربية

إزالات
إزالات

قاد إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، حملة قوية أسفرت عن وقف أعمال البناء بدون ترخيص وإزالة الشدات الخشبية في عدد من المباني تحت الإنشاء، والمنازل القائمة بصورة مخالفة، في خطوة حازمة للحد من ظاهرة البناء العشوائي ومخالفات البناء.

وتمت الحملة بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، حيث تم رصد ووقف 9 حالات بناء بدون ترخيص وإزالة الشدات الخشبية التي تستخدم في عمليات البناء، كما تمت مصادرة معدات البناء والخامات المستخدمة في هذه المخالفات. 

وفي إطار جهود الحملة، ايضًا وقف 5 حالات للبناء على الأراضي الزراعية وإزالة الأدوار المخالفة في القرى التابعة للمركز، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أصحاب هذه المخالفات، حيث تمت إحالتهم للنيابة لمتابعة القضايا القانونية المتعلقة بهذه المخالفات، يأتي ذلك في إطار التزام طارق رحمي، محافظ الغربية، بتكثيف جهود رصد ومتابعة أي مخالفات بناء جديدة وإزالتها فورًا للحد من هذه الظاهرة.

وقد شدد رحمي على أهمية التنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وردع أي شخص يتجاوز القانون. كما أشار إلى ضرورة متابعة ورصد أي مخالفات جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة المؤذية التي تؤثر سلبًا على المظهر العام للمدينة وتعرض السكان للمخاطر.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة  طنطا بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، حملة تم خلالها وقف 5 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز، وذلك خلال 24 ساعة.

وأوضح محمود عيسي رئيس مركز ومدينة طنطا، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 5 حالات لمبان تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أي مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فورًا للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذًا للقانون، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية البناء وقف 9 حالات بناء بدون ترخيص إزالة الشدات الخشبية مصادرة معدات البناء والخامات طارق رحمي محافظ الغربية تكثيف جهود رصد ومتابعة أي مخالفات بناء جديدة

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