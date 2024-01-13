"تموين الغربية" تشن حملة على المخابز في المحلة الكبرى

نفذت مديرية التموين بالغربية، حملة تموينية ناجحة استهدفت مخابز بلدية وسياحية في مركز المحلة الكبري، وقد تمكنت الحملة من تحرير 18 محضر مخالفة تموينية خلال 24 ساعة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان جودة المواد الغذائية وحماية حقوق المستهلكين ووصول الدعم لمستحقيه والحفاظ علي منظومة الخبز المدعم.

وقاد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، الحملة وأشرف على تفتيش المخابز والتحقق من المواصفات والشروط المطلوبة داخل مركز ومدينة المحلة الكبري، وتندرج المخالفات التي تم رصدها في هذه الحملة تحت عدة مسميات، بما في ذلك التلاعب في موازين الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المحددة، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية.

فور تحرير المحاضر الـ 18 بالمخالفات المذكورة، تم تحويل أصحاب المخابز إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، يأتي ذلك في إطار التزام المديرية بتطبيق القانون بصرامة، وتأكيد على أن المخالفين لن يفلتوا من العقاب.

من جهته، أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، على أهمية مواصلة الحملات التموينية لردع المخالفين وضمان تنفيذ القانون بصرامة، وأشار إلى أن الهدف من هذه الحملات هو حماية صحة المواطنين ومنع التجار من التلاعب في الأسعار والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بنظام الدعم الكبير المقدم لمنظومة الخبز.

ولفت إلى أن هذه الحملة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحسين قطاع التموين وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، كما تعكس التزام الحكومة بحقوق المستهلكين وحمايتهم من المخالفات التي قد تؤثر سلبًا على صحتهم وسلامتهم.

وأوضحً أن هذه الحملة التموينية المكثفة في مركز المحلة الكبري كجزء من الجهود التي تبذلها مديرية التموين بالغربية؛ للتأكد من توافر الخبز بجودة عالية وبمواصفات مطابقة للمعايير الصحية والتموينية.