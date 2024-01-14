محافظ الغربية يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في زفتى

أكد طارق رحمي محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تجربة تنموية شاملة ومتكاملة رسمت ملامح جديدة، للريف المصري، وحسنت الحياة المعيشية للمواطنين من خلال تصحيح البنية التحتية وإرساء لدعائم العدالة الاجتماعية بإنجاز خدمات اجتماعية وتعليمية واقتصادية وثقافية وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية وتدشين شبكات للنقل والطرق والكباري وتحسين منظومة الاتصالات.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها لمتابعة أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتي.

محافظ الغربية يوجه بضرورة استكمال أعمال الرصف

بدأت الجولة بمتابعة رصف طريق الضبابشة، موجها بضرورة استكمال أعمال الرصف التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في النقل والانتقال وفقا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي الذي يقام على مساحة 600 متر مربع والذي يعد من أبرز مشروعات المبادرة، باعتباره يسهم في القضاء على معاناة سكان القرى في الحصول على مختلف الخدمات الحكومية، ويوفر حزمة من الخدمات لأهاليها، من خلال وجود مقرات للمركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي، كما تفقد المحافظ محطة معالجة مياه الشرب بنهطاي.

واستمرت الجولة لقرية سند بسط حيث تفقد المحافظ نقطة الحماية المدنية ومركز طب الأسرة.

جولة محافظ الغربية

جولة محافظ الغربية

جولة محافظ الغربية