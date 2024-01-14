الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الغربية" تحبط بيع 3 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء

دقيق مدعم
دقيق مدعم

أحبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، عمليات بيع غير قانونية لدقيق مدعم في السوق السوداء، بعد ضبط صاحب مخبز في مركز المحلة الكبرى وكشف تورطه في هذه العمليات غير المشروعة، لبيع الدقيق المدعم، وتم ضبط 16 جوالًا من الدقيق المدعم، ويصل وزن الجوال الواحد إلى 50 كيلو جرام، على صاحب المخبز قبل بيعها في السوق السوداء، كما تم العثور على مخزن يحتوي على 44 جوالًا من الدقيق المدعم المرتبطة بنفس المخبز، في دائرة مركز المحلة الكبرى.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا يفيد بنجاح حملة أمنية قادها مدير إدارة التموين بمركز المحلة الكبرى، وشارك فيها مدير الرقابة التموينية بالإدارة. 

ضبط 16 جوالا بعد جرد  لرصيد أحد المخابز 

وقد أسفرت هذه الحملة عن ضبط صاحب مخبز في إحدى القرى التابعة لمركز المحلة، حيث تمت مصادرة 16 جوالًا من الدقيق المدعم التابع لحصص المخبز، تم ضبط هذه الكمية بعد إجراء جرد دقيق لرصيد المخبز والتحقق من الأرصدة وقد تم اكتشاف تورط صاحب المخبز في بيع هذه الكمية في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي إطار ذات الحملة، تم ضبط مخزن يعود لنفس المخبز، وعثر فيه على 44 جوالًا من الدقيق المدعم وقد تم تجنيبه للبيع في السوق السوداء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب المخبز والمخزن المخالفين، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بحقهم وتقديمهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على التهم الموجهة إليهم.

مكافحة ظاهرة الاحتكار والتلاعب في السلع المدعمة

تعتبر هذه الحملة الناجحة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية التموين بمحافظة الغربية لمكافحة ظاهرة الاحتكار والتلاعب في السلع المدعمة، وحماية حقوق المواطنين فيالحصول على المواد الغذائية المدعمة بأسعار معقولة وبطرق قانونية، وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر المواد الأساسية للمواطنين.

ومن جهته اكد وكيل وارة التموين بالغربية، أن عمليات بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء من الأنشطة غير القانونية والتي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر سلبًا على حياة المواطنين، وتعمل مديرية التموين بالغربية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة على مكافحة هذه الظاهرة وضبط المتورطين فيها.

مديرية التموين بمحافظة الغربية بيع غير قانونية لدقيق مدعم السوق السوداء صاحب مخبز في مركز المحلة الكبرى العثور على مخزن يحتوي على 44 دارة التموين بمركز المحلة الكبرى إحدى القرى التابعة لمركز المحلة

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتفقد تسلم معدات لدعم منظومة النظافة بطنطا

إزالة 9 مخالفات بناء في "زفتى" بالغربية

زراعة 120 شجرة مثمرة وزينة في "زفتى" بالغربية

"تموين الغربية" تشن حملة على المخابز في المحلة الكبرى

محافظ الغربية يتابع معدلات تنفيذ محور طريق المعامل بمركز طنطا

تحرير 10 محاضر ومخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالسنطة

غلق 14 محلا وورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية بالمحلة الكبرى

ضبط 42 "توكتوك" ودراجة نارية مخالفة خلال حملة أمنية بالغربية

الأكثر قراءة

وول ستريت جورنال: عملية الاحتلال العسكرية للسيطرة على جنوب غزة "صعبة"

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

مهووس جنسيًا بالأطفال.. القصة الكاملة لطبيب تجميل هتك عرض شقيقة زوجته

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

أسرة الشهيد عمر القاضي تعلن إقامة مسابقته لحفظة القرآن الكريم للعام الثالث

وصول قاتل شقيقته لمحكمة الجنايات لبدء ثاني جلسات محاكمته ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 15 عاملًا من قطاع غزة فى بديا غرب سلفيت

غرق عشرات مراكز الإيواء فى قطاع غزة بفعل مياه الأمطار الغزيرة

معاريف: جندى الاحتياط المقتول فى غزة تابع للواء "ساعر مجولان"