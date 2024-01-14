"تموين الغربية" تحبط بيع 3 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء

أحبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، عمليات بيع غير قانونية لدقيق مدعم في السوق السوداء، بعد ضبط صاحب مخبز في مركز المحلة الكبرى وكشف تورطه في هذه العمليات غير المشروعة، لبيع الدقيق المدعم، وتم ضبط 16 جوالًا من الدقيق المدعم، ويصل وزن الجوال الواحد إلى 50 كيلو جرام، على صاحب المخبز قبل بيعها في السوق السوداء، كما تم العثور على مخزن يحتوي على 44 جوالًا من الدقيق المدعم المرتبطة بنفس المخبز، في دائرة مركز المحلة الكبرى.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا يفيد بنجاح حملة أمنية قادها مدير إدارة التموين بمركز المحلة الكبرى، وشارك فيها مدير الرقابة التموينية بالإدارة.

ضبط 16 جوالا بعد جرد لرصيد أحد المخابز

وقد أسفرت هذه الحملة عن ضبط صاحب مخبز في إحدى القرى التابعة لمركز المحلة، حيث تمت مصادرة 16 جوالًا من الدقيق المدعم التابع لحصص المخبز، تم ضبط هذه الكمية بعد إجراء جرد دقيق لرصيد المخبز والتحقق من الأرصدة وقد تم اكتشاف تورط صاحب المخبز في بيع هذه الكمية في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي إطار ذات الحملة، تم ضبط مخزن يعود لنفس المخبز، وعثر فيه على 44 جوالًا من الدقيق المدعم وقد تم تجنيبه للبيع في السوق السوداء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب المخبز والمخزن المخالفين، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بحقهم وتقديمهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على التهم الموجهة إليهم.

مكافحة ظاهرة الاحتكار والتلاعب في السلع المدعمة

تعتبر هذه الحملة الناجحة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية التموين بمحافظة الغربية لمكافحة ظاهرة الاحتكار والتلاعب في السلع المدعمة، وحماية حقوق المواطنين فيالحصول على المواد الغذائية المدعمة بأسعار معقولة وبطرق قانونية، وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر المواد الأساسية للمواطنين.

ومن جهته اكد وكيل وارة التموين بالغربية، أن عمليات بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء من الأنشطة غير القانونية والتي تضر بالاقتصاد الوطني وتؤثر سلبًا على حياة المواطنين، وتعمل مديرية التموين بالغربية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة على مكافحة هذه الظاهرة وضبط المتورطين فيها.