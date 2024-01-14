ضبط 38 مركبة "توكتوك" ودراجة نارية مخالفة خلال حملة بالغربية

نفذت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الغربية، بقيادة العقيد وائل حمودة، حملات مكبرة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بهدف ضبط مركبات "التوك توك" والدراجات النارية المخالفة في مدن طنطا والمحلة الكبرى وزفتي وتمكنت الحملة من ضبط 38 مركبة "توكتوك" ودراجة نارية مخالفة وغير مرخصة خلال تلك الفترة.

ضبط وتحرير 108 مخالفات

كما تمكنت الإدارة العامة لمرور الغربية من ضبط وتحرير 108 مخالفات، شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، لسيارات ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

وقد تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه هذه المخالفات وأصحابها.

كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 35 ألفا و75 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

تحقيق الانضباط المروري

وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن محافظة الغربية، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري وتطبيق قوانين المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين، بما في ذلك مركبات "التوكتوك".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتكثيف الحملات المرورية على جميع الطرق والميادين بهدف تسيير حركة المرور وتحقيق الانضباط المروري، والحد من حوادث الطرق.

وقد أكد اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري وتطبيق قوانين المرور على جميع السائقين، بما في ذلك قائدي مركبات التوكتوك. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتكثيف الحملات المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من حوادث الطرق.

جدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي استجابةً للتحديات المتزايدة فيما يتعلق بحركة المرور والسلامة العامة، وتعكس التزام إدارة مرور الغربية بتحقيق الانضباط المروري وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، ومن المتوقع أن تسهم استمرارية هذه الجهود في خفض حوادث الطرق وتحسين السلامة المرورية في محافظة الغربية وضبط المخالفين للقوانين المرورية.