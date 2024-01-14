الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يبحث آليات إزالة التعديات على نهر النيل

محافظة الغربية
محافظة الغربية

عقد طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا لمناقشة آليات إزالة التعديات على نهر النيل، بحضور إبراهيم فايد، رئيس المدينة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ موقف التعديات على نهر النيل بزفتي، موجهًا بالانتهاء من إزالة كل أشكال التعدي.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أنه لا تهاون مع أي مخالفات للتعدي على نهر النيل وأملاك الدولة والأراضي الزراعية أو مخالفات البناء العشوائي، وسوف تتم إزالتها فورًا مع تطبيق القانون بكل حزم، من خلال التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية وجهات الولاية.

استمرار حملات إزالة التعديات

كما شدد محافظ الغربية، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ومنع أي تعد جديد نهائيًا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعدٍ، وكذا التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

جاء ذلك أثناء متابعته من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليًا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة التعديات في المهد.

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محافظ الغربية نهر النيل بزفتي أنه لا تهاون مع أي مخالفات للتعدي مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة وإزالة كافة التعديات في المهد

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