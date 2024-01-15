الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة تموينية تستهدف المخابز في كفر الزيات بالغربية

مخابز
مخابز

شنت مديرية التموين بالغربية صباح اليوم الإثنين، حملة تموينية ناجحة استهدفت مخابز بلدية وسياحية في مركز كفر الزيات.

وتمكنت الحملة من تحرير 17 محضر مخالفة تموينية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان جودة المواد الغذائية وحماية حقوق المستهلكين ووصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على منظومة الخبز المدعم.

وقاد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، الحملة وأشرف على تفتيش المخابز والتحقق من المواصفات والشروط المطلوبة داخل مركز ومدينة كفر الزيات، وتندرج المخالفات التي تم رصدها في هذه الحملة تحت عدة مسميات، بما في ذلك التلاعب في موازين الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المحددة، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وأضاف أبو هاشم، أن هذه الحملة التموينية المكثفة في مركز كفر الزيات تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية التموين بالغربية للتأكد من توافر الخبز بجودة عالية وبمواصفات مطابقة للمعايير الصحية والتموينية.

وفور تحرير المحاضر الـ 17 بالمخالفات المذكورة، تم تحويل أصحاب المخابز إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، ويأتي ذلك في إطار التزام المديرية بتطبيق القانون بصرامة، وتأكيدًا على أن المخالفين لن يفلتوا من العقاب.

من جهته، أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، على أهمية مواصلة الحملات التموينية لردع المخالفين وضمان تنفيذ القانون بصرامة، وأشار إلى أن الهدف من هذه الحملات هو حماية صحة المواطنين ومنع التجار من التلاعب في الأسعار والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بنظام الدعم الكبير المقدم لمنظومة الخبز.

وأوضح أن هذه الحملة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحسين قطاع التموين وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتعكس التزام الحكومة بحقوق المستهلكين وحمايتهم من المخالفات التي قد تؤثر سلبًا على صحتهموسلامتهم.

وأكد محافظ الغربية، طارق رحمي، على أهمية استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين وضمان تنفيذ القانون بصرامة، مشيرًا إلى أن هدف هذه الحملات هو حماية صحة المواطنين ومنع التجار من التلاعب في الأسعار والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وبخاصة فيما يتعلق بنظام الدعم الكبير المقدم لمنظومة الخبز.

مديريه التموين بالغربيه حملة تموينية ناجحة استهدفت مخابز بلدية وسياحية مركز كفر الزيات هذه الحملة في سياق الجهود المستمرة تحويل أصحاب المخابز إلى النيابة العامة طارق رحمي محافظ الغربية محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية تفتيش المخابز

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