زراعة 200 بمركز ومدينة طنطا ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

أعلن الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، عن زراعة 200 شجرة مثمرة وزينة في عدد من القرى التابعة للمركز، إلي جانب المدينة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحسين المظهر الجمالي للقرى والمدينة، والحد من تأثير التغيرات المناخية السلبية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود التجميل والتشجير التي تشهدها محافظة الغربية في إطار مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف هذه المبادرة إلى التوسع في المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومواجهة التغيرات المناخية التي تواجه البلاد.

اختيار شوارع المدينة والقرى التي تمت زراعة الشجر فيها بناءً على تقييم شامل للاحتياجات

وأوضح رئيس مركز ومدينة طنطا، أنه تم اختيار شوارع المدينة والقرى التي تمت زراعة الشجر فيها بناءً على تقييم شامل للاحتياجات والفرص المتاحة، حيث تم اختيار أنواع الأشجار التي تلائم المنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يساهم في تحسين البيئة.

وأشار إلى أن زراعة الأشجار وتشجير المناطق الحضرية والريفية تُعتبر وسيلة فعالة لمقاومة التغير المناخي وتحسين جودة الهواء والمناظر الطبيعية، فالأشجار تعمل كمصفاة طبيعية تمتص غازات الاحتباس الحراري وتحسن جودة الهواء بإزالة الشوائب وإصدار الأكسجين، كما توفر الأشجار ظلًا ومأوى وتحافظ على التنوع البيولوجي.

وأضاف "عيسى"، تأتي هذه الجهود في إطار المساهمة في مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، والتي تعد إحدى المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في مصر، وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بمكافحة التغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية للأجيال الحالية والمستقبلية.

الاهتمام المستدام بالأشجار يتطلب جهودًا مستمرة من الجميع

وأشاد بأهمية المشاركة المجتمعية في هذه المبادرات، ودعا الأهالي إلى الانخراط في جهود الحفاظ على الشجر وسقايتها والعناية بها، وأكد أن الاهتمام المستدام بالأشجار يتطلب جهودًا مستمرة من الجميع نحو تحسين المظهر الجمالي للمنطقة ومكافحة التغير المناخي. كما أشار إلى أن هذه الجهود تعزز الوعي بأهمية حماية البيئة وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال رئيس مدينة طنطا، تعكس مبادرة زراعة 100 مليون شجرة الرئاسية والتي تتبناها الحكومة المصرية التزامًا قويًا بالاستدامة البيئية وحماية البيئة من التدهور والتغير المناخي،وأوضح إن الجهود المبذولة في زراعة الشجر وتشجير المناطق الحضرية والريفية لها تأثير ملموس على جودة الحياة والبيئة في المنطقة، وتعزز الجمال الطبيعي والتنوع البيولوجي.