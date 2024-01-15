الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 200 بمركز ومدينة طنطا ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

زراعة 200 شجرة مثمرة
زراعة 200 شجرة مثمرة

أعلن الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، عن زراعة 200 شجرة مثمرة وزينة في عدد من القرى التابعة للمركز، إلي جانب المدينة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحسين المظهر الجمالي للقرى والمدينة، والحد من تأثير التغيرات المناخية السلبية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود التجميل والتشجير التي تشهدها محافظة الغربية في إطار مبادرة زراعة 100 مليون شجرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، وتهدف هذه المبادرة إلى التوسع في المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة ومواجهة التغيرات المناخية التي تواجه البلاد.

اختيار شوارع المدينة والقرى التي تمت زراعة الشجر فيها بناءً على تقييم شامل للاحتياجات

وأوضح رئيس مركز ومدينة طنطا، أنه تم اختيار شوارع المدينة والقرى التي تمت زراعة الشجر فيها بناءً على تقييم شامل للاحتياجات والفرص المتاحة، حيث تم اختيار أنواع الأشجار التي تلائم المنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات وتوفير غطاء نباتي متنوع يساهم في تحسين البيئة.

وأشار إلى أن زراعة الأشجار وتشجير المناطق الحضرية والريفية تُعتبر وسيلة فعالة لمقاومة التغير المناخي وتحسين جودة الهواء والمناظر الطبيعية، فالأشجار تعمل كمصفاة طبيعية تمتص غازات الاحتباس الحراري وتحسن جودة الهواء بإزالة الشوائب وإصدار الأكسجين، كما توفر الأشجار ظلًا ومأوى وتحافظ على التنوع البيولوجي.

وأضاف "عيسى"، تأتي هذه الجهود في إطار المساهمة في مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، والتي تعد إحدى المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في مصر، وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بمكافحة التغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية للأجيال الحالية والمستقبلية.

الاهتمام المستدام بالأشجار يتطلب جهودًا مستمرة من الجميع

وأشاد بأهمية المشاركة المجتمعية في هذه المبادرات، ودعا الأهالي إلى الانخراط في جهود الحفاظ على الشجر وسقايتها والعناية بها، وأكد أن الاهتمام المستدام بالأشجار يتطلب جهودًا مستمرة من الجميع نحو تحسين المظهر الجمالي للمنطقة ومكافحة التغير المناخي. كما أشار إلى أن هذه الجهود تعزز الوعي بأهمية حماية البيئة وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال رئيس مدينة طنطا، تعكس مبادرة زراعة 100 مليون شجرة الرئاسية والتي تتبناها الحكومة المصرية التزامًا قويًا بالاستدامة البيئية وحماية البيئة من التدهور والتغير المناخي،وأوضح  إن الجهود المبذولة في زراعة الشجر وتشجير المناطق الحضرية والريفية لها تأثير ملموس على جودة الحياة والبيئة في المنطقة، وتعزز الجمال الطبيعي والتنوع البيولوجي.

تنفيذ ا لمبادرة زراعة 100 مليون شجرة رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية زراعة 200 شجرة تهدف هذه الخطوة إلى تحسين المظهر الجمالي للقرى والمدينة تحسين المظهر الجمالي جهود التجميل والتشجير التوسع في المساحات الخضراء أهمية المشاركة المجتمعية في هذه المبادرات

مواد متعلقة

النني الكبير: ابني جاهز لموزمبيق ومشاركة محمد متروكة لـ"فيتوريا"

محافظ الغربية يبحث آليات إزالة التعديات على نهر النيل

محافظ الغربية يتابع الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

محافظ الغربية يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في زفتى

ضبط 38 مركبة "توكتوك" ودراجة نارية مخالفة خلال حملة بالغربية

"تموين الغربية" تحبط بيع 3 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء

مصرع رجل مجهول الهوية بعد صدمه قطار بطنطا

محافظ الغربية يتفقد تسلم معدات لدعم منظومة النظافة بطنطا

الأكثر قراءة

عاجل| المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

بعد 6 أيام من البحث.. انتشال جثمان "غريق لوران" بالإسكندرية

القصة الكاملة لقتل سائق وتقطيعه على يد زوجته وعشيقها في بدر

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

شراكة بين "المصرية للاتصالات" و"زين-عُمانتل الدولية (ZOI)" لإنشاء ممر رقمي مباشر يربط البحر المتوسط ببحر العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 مواطنا جنوب الضفة الغربية

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية