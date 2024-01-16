الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 88 مخالفة تموينية متنوعة في مراكز ومدن الغربية

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، حملة مكثفة على مدار 24 ساعة، أسفرت عن ضبط وتحرير 88 مخالفة تموينية متنوعة في مراكز ومدن المحافظة، في إطار جهود الأجهزة الأمنية للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، بتحرير 88 مخالفة متنوعة تشملت العديد من الانتهاكات التموينية، وقد تضمنت هذه المخالفات البيع بأزيد من التسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار، وتلاعب في الأوزان، وتداول سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، وسلع منتهية الصلاحية. 

صودرت المضبوطات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لمنع تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بالسوق المصري وتضيع حق المستهلكين.

تكثيف الحملات الرقابية والتموينية

وكان اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، قد وجه مباحث التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، يأتي ذلك بغرض التحقق من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.

تهدف هذه الحملات إلى مكافحة ظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، حيث يتم تطبيق القانون بكل حزم وصرامة على المخالفين بهدف ضمان حقوق المواطنين وحمايتهم من الممارسات غير القانونية.

الجدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توفر المنتجات الغذائية الآمنة والمطابقة للمواصفات، وتعكس هذه الحملة التزام السلطات المحلية بمكافحة التجاوزات والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على منتجات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، ومنع إحتكار السلع لحساب تجار باعينهم.

مباحث التموين بالغربية تنفذ حملة مكثفة لضبط المخالفات التموينية مباحث التموين بالغربية حملة مكثفة على مدار 24 ساعة مراكز ومدن المحافظة ضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين مدير امن الغربيه

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