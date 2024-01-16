"تعليم الغربية": استمرار مراجعات ليلة الامتحان للشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التعليم بالغربية، استمرار مراجعات ليلة الامتحان للشهادة الإعدادية والتي تنطلق غدًا، حيث تستهدف المراجعات رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية، والتصدي في وجه الدروس الخصوصية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في مصر، للنهوض بالأسر المصرية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية.

كما قامت المديرية بالتنويه عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تزامنا مع قيام الإدارات التعليمية العشر بتفعيل المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية، ومراجعات ليلة الامتحان في مادة اللغة العربية بعرض أفلام قصيرة عن المشروع القومى لتنمية الاسرة للتوعية بالمشروع امام الطلاب قبل البدء في المراجعات والاستفادة من هذا التجمع الطلابي.

يذكر أن مراجعات اليوم تم تنفيذها بإدارة قطور التعليمية، بإجمالي عدد طلاب 500 طالب وطالبة، تحت إشراف محمد عبد الفتاح حسين، مدير إدارة قطور التعليمية.

من ناحية أخرى، صرح وكيل الوزارة، أن نحو 44255 طالب من الصف الأول الثانوي، يؤدون اليوم امتحانات مادة الرياضيات، ونحو 40826 طالبا من الصف الثاني الثانوي، يؤدون اليوم الامتحان في مادة اللغة العربية، فيما يؤدي نحو ١٥٧٣١ طالبا من الصفين الأول والرابع الصناعي، ونحو ٣٤٨٨ طالبا من الصف الأول الزراعي، ونحو ١٣٩٢٢ طالبا من الصفين الأول والثالث التجاري والفندقي يؤدون اليوم الامتحان في مواد مختلفة تبعًا لتخصصاتهم، ووفقا للجدول المعلن.