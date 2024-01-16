الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إغلاق 18 محلًا وورشة لمخالفتها مواعيد الغلق في طنطا بالغربية

غلق
غلق

أعلن الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، عن إغلاق 18 محلًا وورشة في مركز ومدينة طنطا بـمحافظة الغربية، بسبب مخالفتهم للمواعيد الرسمية للغلق، خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية في مركز طنطا.

ووفقًا لإعلان رئيس مركز ومدينة طنطا، فقد تم أيضًا إطفاء الإنارة الخارجية لـ 22 محلًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بـ ترشيد استهلاك الكهرباء.

أكد عيسى استمرار الالتزام بقرارات مجلس الوزراء في نطاق الوحدة المحلية بمركز ومدينة طنطا، والتي تتعلق بتحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والورش، وتشمل هذه القرارات تفعيل عمل اللجان المشكلة في كل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

أضاف أن هذه اللجان تهدف إلى تنفيذ الإجراءات القانونية وضمان التزام المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات بالقرارات الحكومية، ويتم زيارة جميع هذه المنشآت للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والانضباط.

رصد المخالفين للمواعيد الجديدة للغلق والإجراءات الاحترازية

من جهته، أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الحملات الرقابية والمتابعة المكثفة ستستمر في مختلف مراكز ومدن المحافظة. ويهدف ذلك إلى رصد المخالفين للمواعيد الجديدة للغلق والإجراءات الاحترازية التي وضعها مجلس الوزراء.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروسات والعدوى، ولضمان صحة وسلامة المواطنين، وكذلك للحد من استهلاك الطاقة بشكل غير مقبول وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء بالسعي نحو تقليل إستهلاك الطقة الكهربية والحد من الإهدارالكهربي.

وأضاف المحافظ أن فرق الرقابة ستعمل بشكل متواصل لضمان تطبيق القرارات الحكومية ومواجهة أي مخالفات قد تحدث، وأنه من المقرر زيادة عدد الحملات الرقابية والتفتيشية في المستقبل القريب، بهدف ضمان التزام الجميع ومواجهة أي مخالفات تهدد جهود الحكومة في منع هدر الطاقة وتخفيف الأحمال الكهربية.

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