الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماع مجلس كلية طب الأسنان

جانب من اجتماع جامعة
جانب من اجتماع جامعة طنطا

ترأس الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس كلية طب الأسنان المنعقد اليوم، بحضور الدكتورة فاتن أبو طالب القائم بعمل عميد كلية طب الأسنان، والدكتور حاتم أمين عميد الكلية السابق، والدكتورة كريمان السودانى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي الشيخ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء مجلس الكلية.

 

وخلال كلمته رحب رئيس الجامعة بأعضاء مجلس الكلية، معربا عن سعادته بتواجده في كلية طب الأسنان، مؤكدًا الدعم المستمر من إدارة الجامعة للكلية، موجها بضرورة تطوير منظومة دعم الطلاب الوافدين بالكلية، وتوفير كافة السبل والآليات اللازمة لجذب المزيد من الطلاب وتوفير برامج تعليمية ملائمة لاحتياجاتهم، وبيئة تعليمية متميزة ومحفزة للطلاب الوافدين.

 

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة قامت بإنشاء مركز لرعاية ودعم الطلاب الوافدين، يتوفر به العديد من الخدمات للتيسير على  الطلاب الوافدين، بمكان واحد مجهز بأحدث التقنيات وفريق عمل كبير مدرب على متطلبات العمل، موجهًا بضرورة توجيه الطلاب للمركز لاستيعاب كافة احتياجاتهم فور وصولهم إلى الجامعة، وقدمت عميدة الكلية درع مجلس الكلية لرئيس الجامعة، تقديرًا لجهوده في الارتقاء بالجامعة وكلياتها.

جانب من اجتماع جامعة طنطا
جانب من اجتماع جامعة طنطا
جانب من اجتماع جامعة طنطا
جانب من اجتماع جامعة طنطا
جانب من اجتماع جامعة طنطا
جانب من اجتماع جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماع مجلس كلية طب الأسنان مجلس كلية طب الأسنان رئيس الجامعة بأعضاء مجلس الكلية الطلاب الوافدين توجيه الطلاب للمركز لاستيعاب كافة احتياجاتهم معربا عن سعادته بتواجده في كلية طب الأسنان

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