إحباط 111 حالة إنشاء وبناء غير قانونية على الأراضي الزراعية بالغربية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، من إحباط 111 حالة إنشاء وبناء غير قانونية على الأراضي الزراعية وحررت مخالفات البناء بقرى المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، أنه تم توقيف أعمال البناء غير المرخص لها وإزالة الشدات الخشبية في مجموع 111 حالة، تشمل مبانٍ قيد الإنشاء وأدوار مخالفة في المنازل القائمة.

وأضاف داود، أنه تمت مصادرة معدات ومواد البناء، واتخذت الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه المخالفات، حيث تم إحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أن هذه الإجراءات تعكس التزام السلطات داخل محافظة الغربية، بمكافحة البناء غير القانوني والحد منه، وتعزز الشفافية والعدالة في القطاع العقاري، وتأمل السلطات المحلية في استمرار التعاون بين مختلف الجهات لمنع حدوث مخالفات بناء جديدة والحفاظ على النظام العام والتنمية المستدامة في المنطقة.

تكثيف حملات مراقبة ومتابعة أي مخالفات في مجال البناء

وأكد الدكتور طارق راشد رحمى، محافظ الغربية، أهمية تكثيف حملات المراقبة ومتابعة أي مخالفات جديدة في مجال البناء، وإزالتها فورًا للحد من هذه الظاهرة والحد من البناء العشوائي غير المرخص وفقًا للقانون.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتوجيه رسالة قوية لكل من يتجاوز القانون.

ويأتي هذا التدخل في إطار الجهود الرامية لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ على البيئة المبنية بشكل قانوني ومنظم، وضمان سلامة المباني والمنشآت للمواطنين.

وعلي صعيد منفصل، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن مشروع تطوير حديقة الأندلس بطنطا يعد من أهم المشاريع التي تقام في قلب عروس الدلتا نظرا لموقعها الاستراتيجي وكونها أكبر متنفس أخضر بمحافظة الغربية، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم لمتابعة الأعمال بالحديقة.

وأشار المحافظ إلى أن تطوير الحديقة يعد بمثابة أعادة خلق رئة خضراء جديدة بقلب مدينة طنطا وهي حديقة الاندلس والتي عانت من الإهمال خلال الفترة الماضية رغم موقعها المتميز في قلب مدينة طنطا وكونها تمثل متنفس كبير لأهالي المحافظة الذين كانوا يترددون عليها من كافة المراكز والمدن، مشيرا إلى أن المحافظة لا تألوا جهدا في سبيل زيادة المسطحات الخضراء بها مع إعادة تطوير والعناية بما هو قائم بها فعليا لما يمثله ذلك من تحسين للبيئة بعروس الدلتا، إلى جانب إضافة المظهر الجمالي والحضاري لها، وتقع الحديقة على مساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة تقريبا.