الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 14 محضرًا بمخالفات تموينية لمخابز في زفتى بالغربية

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت  مديرية التموين في محافظة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، حملة تموينية ناجحة استهدفت مخابز بلدية وسياحية في مركز زفتي، وتهدف هذه الحملة إلى ضمان جودة المواد الغذائية، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان وصول الدعم للمستحقين، والحفاظ على استقرار منظومة الخبز المدعم.

قاد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، الحملة وأشرف على تفتيش المخابز والتحقق من المواصفات والشروط المطلوبة داخل مركز ومدينة زفتي. وتم تحرير 14 محضر مخالفة تموينية خلال الحملة.

تشمل المخالفات التي تم رصدها في هذه الحملة عدة نقاط، من بينها التلاعب في موازين الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المحددة، وعدم نظافة أدوات العجين، والتعامل مع العملاء خلال مواعيد العمل الرسمية.

وأكد المهندس محمد أبو هاشم، أن هذه الحملة التموينية المكثفة في مركز زفتي تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية التموين بالغربية لضمان توافر الخبز بجودة عالية ومطابقة للمعايير الصحية والتموينية. وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف أيضًا إلى تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بقطاع التموين والحفاظ على حقوق المستهلكين.

وذكر أبو هاشم، أن رئيس مجلس مدينة زفتي، ابراهيم فايد، رافق الحملة وشارك فيها اسامة سعدة مدير إدارة تموين زفتي، موضحًا أن هذا يعكس التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لتحقيق النجاح في الحملات التموينية وتحقيق الأهداف المرجوة.

وان هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات التموينية التي تقوم بها الجهات المعنية في محافظة الغربية، وتعكس التزامها بضبط السوق ومراقبة جودة المنتجات الغذائية والحفاظ على حقوق المستهلكين.

من جهته، أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، على أهمية مواصلة الحملات التموينية لردع المخالفين وضمان تنفيذ القانون بصرامة، وأشار إلى أن الهدف من هذه الحملات هو حماية صحة المواطنين ومنع التجار من التلاعب في الأسعار والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بنظام الدعم الكبير المقدم لمنظومة الخبز.

مديرية التموين في محافظة الغربية حملة تموينية ناجحة استهدفت مخابز بلدية وسياحية ضمان جودة المواد الغذائية ضمان وصول الدعم للمستحقين استقرار منظومة الخبز المدعم الحملة التموينية المكثفة في مركز زفتي محافظ الغربية حماية حقوق المستهلكين وكيل وزاره التموين بالغربيه

مواد متعلقة

"تعليم الغربية": استمرار مراجعات ليلة الامتحان للشهادة الإعدادية

تطبيق معايير الجامعة الصديقة للبيئة داخل كلية الهندسة

ضبط 88 مخالفة تموينية متنوعة في مراكز ومدن الغربية

زراعة 150 شجرة لتحسين المظهر الجمالي في زفتى بالغربية

تحرير 15 محضرًا لمخابز مخالفة خلال حملة تموينية في المحلة الكبرى بالغربية

إغلاق 18 محلًا وورشة لمخالفتها مواعيد الغلق في طنطا بالغربية

"رحمي": حديقة الأندلس أهم المشاريع التي تقام في قلب عروس الدلتا

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف والتطوير بـ طنطا

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: كبيرة منسقى الأمم المتحدة تتفقد مخازن مطار العريش

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

أستاذ قانون دولي: وصول "الدحدوح" لمصر انتصارا كبيرا لجهود القاهرة الدبلوماسية

3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)