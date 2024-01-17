تحرير 14 محضرًا بمخالفات تموينية لمخابز في زفتى بالغربية

شنت مديرية التموين في محافظة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، حملة تموينية ناجحة استهدفت مخابز بلدية وسياحية في مركز زفتي، وتهدف هذه الحملة إلى ضمان جودة المواد الغذائية، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان وصول الدعم للمستحقين، والحفاظ على استقرار منظومة الخبز المدعم.

قاد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، الحملة وأشرف على تفتيش المخابز والتحقق من المواصفات والشروط المطلوبة داخل مركز ومدينة زفتي. وتم تحرير 14 محضر مخالفة تموينية خلال الحملة.

تشمل المخالفات التي تم رصدها في هذه الحملة عدة نقاط، من بينها التلاعب في موازين الخبز، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المحددة، وعدم نظافة أدوات العجين، والتعامل مع العملاء خلال مواعيد العمل الرسمية.

وأكد المهندس محمد أبو هاشم، أن هذه الحملة التموينية المكثفة في مركز زفتي تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية التموين بالغربية لضمان توافر الخبز بجودة عالية ومطابقة للمعايير الصحية والتموينية. وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف أيضًا إلى تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بقطاع التموين والحفاظ على حقوق المستهلكين.

وذكر أبو هاشم، أن رئيس مجلس مدينة زفتي، ابراهيم فايد، رافق الحملة وشارك فيها اسامة سعدة مدير إدارة تموين زفتي، موضحًا أن هذا يعكس التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لتحقيق النجاح في الحملات التموينية وتحقيق الأهداف المرجوة.

وان هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات التموينية التي تقوم بها الجهات المعنية في محافظة الغربية، وتعكس التزامها بضبط السوق ومراقبة جودة المنتجات الغذائية والحفاظ على حقوق المستهلكين.

من جهته، أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، على أهمية مواصلة الحملات التموينية لردع المخالفين وضمان تنفيذ القانون بصرامة، وأشار إلى أن الهدف من هذه الحملات هو حماية صحة المواطنين ومنع التجار من التلاعب في الأسعار والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وخاصة فيما يتعلق بنظام الدعم الكبير المقدم لمنظومة الخبز.