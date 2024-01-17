الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالغربية

الاعدادية
الاعدادية

تنطلق صباح اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالغربية، حيث يؤدي الطلبة والطالبات امتحان اللغة العربية اليوم، وتستمر الامتحانات لمدة اسبوع كامل وحتى 24 من الشهر الجاري.

وأشار المهندس ناصر حسن، وكيلوزارة التعليم بالغربية، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023/2024 كالآتي:


الأربعاء 17 يناير، مادة اللغة العربية والإملاء والخميس 18 يناير، مادتي الجبر والإحصاء، التربية الدينية والأحد 21 يناير، مادة الدراسات الاجتماعية والاثنين 22 يناير، مادتي الهندسة، التربية الفنية والثلاثاء 23 يناير، مادتي اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأربعاء 24 يناير، مادة العلوم.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن امتحانات الشهادة الإعدادية يؤديها 87068 طالبا منتظما ومنازل، في 412 لجنة امتحانية، بالإضافة إلى 3492 طالبا للشهادة الإعدادية المهنية في 25 لجنة.

وشدد حسن، علي ضرورة التحقق من شخصية جميع العاملين باللجنة، والتحقق من شخصية طالب الشهادة الإعدادية الممتحن، عن طريق بطاقات تحقيق الشخصية، مشددا على أنه يمنع تماما خروج أي من العاملين باللجنة بعد فتح مظاريف الأسئلة.


كما ناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية، ومديري عموم الإدارات التعليمية، الاستعدادات النهائية لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023- 2024، المقرر أن تبدأ الأربعاء 17 يناير الجاري، وتنتهي الأربعاء 24 من الشهر ذاته.

وبين "حسن"، أنه طالب بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، وضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم اللجنة البيضاوي على الوجهين، والتوجيه بضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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