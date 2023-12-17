الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الاول فى جنوب سيناء 2023/2024

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الاول لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتى تبدأ يوم الأحد الموافق ٢١ يناير القادم، وتنتهي يوم ٢٥ لنفس الشهر.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية جنوب سيناء 2024

وجاء جدول امتحانات الشهادة الأعدادية للفصل الدراسي الأول كالتالي:

يوم الأحد الموافق 21 يناير القادم، امتحان مادة اللغة العربية والخط العربى والإملاء، واليوم الثانى مواد التربية الدينية واللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء، واليوم الثالث مادتى التربية الهندسة والتربية الفنية.

بينما يؤدى الطلاب فى يومهم الرابع الامتحان مادة الدراسات الاجتماعية، واليوم الخامس والأخير امتحان مواد العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء بدء جميع أيام الامتحانات فى تمام الساعه الـ9 صباحًا.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء خلال الملاحظات المكتوبة بالجدول أن تخصص 20 دقيقة الأخيرة للاملاء فى مادة اللغة العربية، وأن يعقد امتحان المستوى الرفيع للمدارس الرسمية للغات والخاصة بمعرفة المدرسة قبل الامتحان النظر بأسبوع وترسل النتيجة إلى لجنة النظام والمراقبة بمدرسة الفندقية بطور سيناء على أن يتم مراعاة أعياد الأخوة المسيحين، بالإضافة إلى يتم تقويم الأنشطة التربوية عمليا قبل الامتحان بأسبوع ويرسل إلى لجنة النظام والمراقبة، ويعفى طلبة المنازل من الامتحان فى مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والعمل فى مادة العلوم.

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مواعيد امتحانات صفوف النقل جنوب سيناء 2024

جدير بالذكر أن حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء  مواعيد اختبارات صفوف النقل بجميع المراحل الدراسية للفصل الدراسي الأول. 

وفى سياق آخر كان قد  افتتح  محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، معرض الاقتصاد المنزلي لنتائج العام الميلادي الجديد 2024 بمدرسة محمد أبو سريع للتعليم الأساسي بإدارة رأس سدر التعليمية. 

وتفقد وكيل الوزارة المعروضات التي تنوعت بين تابلوهات فنية لنتائج العام الجديد 2024 كما اشتمل المعرض على خامات من الأقمشة (الجوخ والايتامين وتيل والقطيفة والحرير) والتطريز والأبليك والخرز وغرة النفاش وخيط الحرير والصوف، كما تنوعت الأشكال الفنية كعلم مصر ومناظر طبيعية من الورود ووالتضامن مع القضية الفلسطينية. 

وأشاد وكيل الوزارة بالمعروضات وجودة الأعمال الفنية لأنشطة الاقتصاد المنزلي، مؤكدا أن جميع الأعمال ذات جودة وذوق عال موجة التحية لكل المشاركات بالمعرض من الإدارة التعليمية ومعلمات الاقتصاد المنزلي.

شهد الزيارة مع وكيل الوزارة محمد عيد مدير إدارة راس سدر التعليمية ومبروكة عبد المنصف موجه الاقتصاد المنزلي بالإدارة، وهند عبد الراضي مديرة المدرسة ومعلمات الاقتصاد المنزلي بالإدارة. 

امتحانات الشهادة الإعدادية
امتحانات الشهادة الإعدادية
امتحانات الشهادة الإعدادية
امتحانات الشهادة الإعدادية
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