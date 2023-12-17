الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"القليوبية" تعتمد جداول امتحانات النقل والتعليم الأساسى

محافظ القليوبية يعتمد
محافظ القليوبية يعتمد جداول امتحانات صفوف النقل

اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول لصفوف النقل وشهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى للعام الدراسى 2023/2024 وذلك على النحو التالى:

الصف الثانى والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي:
• تبدأ الامتحانات من الأربعاء 10 يناير الى الخميس 11 يناير 2024
 الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تعليم مجتمعي
• تبدأ الامتحانات من الخميس 11 يناير وحتي الاثنين 15 يناير 2024
الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (عام)
• تبدأ الامتحانات اعتبارا من الاربعاء 10 يناير الى الاثنين 15 يناير 2024
الصف الرابع والخامس والسادس  والسابع الابتدائي (صم)
• تبدأ الامتحانات اعتبارا من الأربعاء 10 يناير وحتى الأحد 14 يناير 2024 
الصف الثامن الابتدائي (صم)
• تبدأ الامتحانات اعتبارا من الخميس 11 يناير وحتي الاثنين 15 يناير 2024 
الصف الرابع والخامس الابتدائي (مكفوفين)
• تبدأ الامتحانات من الاربعاء 10 يناير وحتي الاثنين 15 يناير 2024 
الصف السادس الابتدائي (مكفوفين)
• تبدأ الامتحانات من الخميس 11 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024
النقل الاول الاعدادى العام والرياضي والصم والمكفوفين 
• تبدأ الامتحانات من الاربعاء 10 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024 
النقل الثاني الاعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين
• تبدأ الامتحانات من الاربعاء 10 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024 
النقل الاعدادي المهني
• تبدأ الامتحانات من من الاربعاء 10 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024 
شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى العام والرياضي 
• تبدأ من الاربعاء 17 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024 
شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي المهني والصم والمكفوفين
• تبدأ من الاربعاء 17 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024
شهادة إتمام الدراسية للتعليم الأساسي المهني 
• تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024
شهادة إتمام الدراسية للتعليم الاساسي للصم والمكفوفين
• تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024
النقل الثانوي الفني للصم
• تبدأ من الأربعاء 10 يناير وحتى الأربعاء 17 يناير 2024 
النقل الأول والثانى الثانوي للمكفوفين
• تبدأ من الأربعاء 10 يناير وحتى الخميس 18  يناير 2024 
النقل الأول والثانى الاعدادى العام والرياضي
• تبدأ من الأحد 14 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024 
على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي إعتبارا من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين

ووجه محافظ القليوبية مديرة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، سماح إبراهيم، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب، مشددًا على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

المرحلة الابتدائية محافظ القليوبية جدول امتحانات تعليم القليوبية صفوف النقل

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