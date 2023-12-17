"القليوبية" تعتمد جداول امتحانات النقل والتعليم الأساسى

اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول لصفوف النقل وشهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى للعام الدراسى 2023/2024 وذلك على النحو التالى:

الصف الثانى والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي:

• تبدأ الامتحانات من الأربعاء 10 يناير الى الخميس 11 يناير 2024

الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تعليم مجتمعي

• تبدأ الامتحانات من الخميس 11 يناير وحتي الاثنين 15 يناير 2024

الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (عام)

• تبدأ الامتحانات اعتبارا من الاربعاء 10 يناير الى الاثنين 15 يناير 2024

الصف الرابع والخامس والسادس والسابع الابتدائي (صم)

• تبدأ الامتحانات اعتبارا من الأربعاء 10 يناير وحتى الأحد 14 يناير 2024

الصف الثامن الابتدائي (صم)

• تبدأ الامتحانات اعتبارا من الخميس 11 يناير وحتي الاثنين 15 يناير 2024

الصف الرابع والخامس الابتدائي (مكفوفين)

• تبدأ الامتحانات من الاربعاء 10 يناير وحتي الاثنين 15 يناير 2024

الصف السادس الابتدائي (مكفوفين)

• تبدأ الامتحانات من الخميس 11 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024

النقل الاول الاعدادى العام والرياضي والصم والمكفوفين

• تبدأ الامتحانات من الاربعاء 10 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024

النقل الثاني الاعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين

• تبدأ الامتحانات من الاربعاء 10 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024

النقل الاعدادي المهني

• تبدأ الامتحانات من من الاربعاء 10 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024

شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى العام والرياضي

• تبدأ من الاربعاء 17 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024

شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي المهني والصم والمكفوفين

• تبدأ من الاربعاء 17 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024

شهادة إتمام الدراسية للتعليم الأساسي المهني

• تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024

شهادة إتمام الدراسية للتعليم الاساسي للصم والمكفوفين

• تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024

النقل الثانوي الفني للصم

• تبدأ من الأربعاء 10 يناير وحتى الأربعاء 17 يناير 2024

النقل الأول والثانى الثانوي للمكفوفين

• تبدأ من الأربعاء 10 يناير وحتى الخميس 18 يناير 2024

النقل الأول والثانى الاعدادى العام والرياضي

• تبدأ من الأحد 14 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024

على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي إعتبارا من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين

ووجه محافظ القليوبية مديرة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، سماح إبراهيم، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب، مشددًا على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.