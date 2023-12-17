الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الجيزة

محافظ الجيزة يعتمد
محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات النقل

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023/2024، بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وفقًا للمواعيد التالية: -
أولا المرحلة الابتدائية: 

_ الصف الثاني والثالث الابتدائي تبدأ من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأربعاء 10 يناير 2024.
_ الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والرابع.

_ الخامس والسادس والسابع (صم وضعاف السمع ) تبدأ من السبت ٦ يناير وحتي الخميس 11 يناير 2024. 

_ الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت ١٣ يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير ٢٠٢٤.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية: 

_ الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من السبت ٦ يناير وحتي الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤.

_ الصف الثاني الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الثلاثاء ٩ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤. 

_ اما عن امتحانات الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم)  تبدأ من الأربعاء ١٧ يناير وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤. 

ثالثًا  مرحلة التعليم الثانوي الفني 

تبدأ بمختلف التخصصات خلال الفترة من السبت ٦ يناير وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

رابعًا الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع 

_ وتبدء خلال الفترة من الثلاثاء ٩ يناير حتي ١٦ يناير ٢٠٢٤.
_ الصفين الأول والثاني الثانوي المكفوفين يبدأ من السبت ٦ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤.
 خامسًا  الصف الأول الثانوي العام

_ يبدأ من يوم الاثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤. 

_ الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤. 

وتوضح محافظة الجيزة بأن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوي الرفيع تبدأ من يوم ٢، ٣، ٤ يناير ٢٠٢٤ 

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول التى تم اعتمادها واتخاذ الإجراءات اللازمه لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بالمراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات النقل

محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات النقل
محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات النقل
محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات النقل
محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات النقل
محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات النقل
محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات النقل
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