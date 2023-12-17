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مصر

محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول "نصف العام"

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والأستاذ أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول " نصف العام" للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣  وفقًا للمواعيد التالية: -
أولا المرحلة الابتدائية: 
الصف الثاني والثالث الابتدائي تبدأ من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤
والصف الرابع والخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) تبدأ من السبت ٦ يناير وحتي الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤. 
الصف السادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن ( صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت ١٣ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤.
ثانيًا: المرحلة الإعدادية: 
الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من السبت ٦ يناير وحتي الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤.
الصف الثاني الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الثلاثاء ٩ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤. 
اما عن امتحانات الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم)  تبدأ من الأربعاء ١٧ يناير وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤. 
ثالثًا/
مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من السبت ٦ يناير وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.
رابعًا/
الصفان الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من الثلاثاء ٩ يناير حتي ١٦ يناير ٢٠٢٤.
الصفان الأول والثاني الثانوي المكفوفين يبدأ من السبت ٦ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤..
خامسًا / 
الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤. 
الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤. 
وتوضح محافظة الجيزة بأن الامتحانات خارج المجموع ومادة المستوي الرفيع تبدأ من يوم ٢، ٣، ٤ يناير ٢٠٢٤ 
وقد كلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول التى تم اعتمادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

أحمد راشد محافظ الجيزة وكيل وزارة التربية نصف العام التعليم الثانوي

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