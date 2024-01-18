الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لرفع مستوى النظافة وتحسين البيئة.. رفع 200 طن قمامة في السنطة

نظافة
نظافة

رفعت الوحدة المحلية في مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، كميات كبيرة من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، وأعمال تمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى.

وأوضحت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة، أن هذه الحملات الواسعة النطاق تهدف إلى رفع كفاءة مستوى النظافة في القرى المحيطة، وتحسين جودة البيئة المحيطة، بالإضافة إلى تسهيل حركة المواطنين والسيارات من خلال تمهيد الطرق وتسويتها.

تحسين المظهر العام للمنطقة وإزالة التراكمات

وأشارت منى صالح إلى أنه تم رفع حوالي 200 طن من القمامة والمخلفات المتراكمة في المركز والمدينة، بالتعاون مع وحدة الخدمات المحلية، التي قدمت المعدات اللازمة لتنفيذ هذه العمليات، وقد أسهمت هذه الجهود في تحسين المظهر العام للمنطقة وإزالة التراكمات الضارة.

وأوضحت أن جهود رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة في السنطة تعكس الاهتمام والاهتمام التي توليه الوحدة المحلية للقضايا البيئية وصحة المجتمع، علي أن تستمر هذه الحملات في المستقبل للحفاظ على نظافة المنطقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

من جهته، أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات الترابية والعضوية ومخلفات المباني في مراكز ومدن المحافظة، وتأتي هذه الجهود في إطار سعي السلطات المحلية لتحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، بهدف توفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين. 

رفع 400 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة في طنطا

وعلي الصعيد ذاته، رفعت رئاسة مركز ومدينة طنطا، 400 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

وأوضح محمود عيسي رئيس مركز ومدينة طنطا،أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

يذكر أن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة رفع كميات كبيرة من القمامة أعمال تمهيد ومسح الطرق الفرعية المؤدية رفع حوالي 200 طن من القمامة والمخلفات المتراكمة القمامة والمخلفات المتراكمة في المنطقة

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