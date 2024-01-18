"براء ومالك".. يحققان المركز الأول والرابع في مسابقة برمجة الروبوتات الدولية

حقق الشقيقان المصريان براء ومالك الشرقاوى، اللذان يدرسان في الصف الثاني الإعدادي والخامس الابتدائي على التوالي، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، نجاحًا كبيرًا في مسابقة “برمجة الروبوتات الدولية” Colombia Virtual، حيث حصل براء على المركز الأول في المسابقة بينما حقق شقيقه الأصغر مالك المركز الرابع.

أكد براء، الذي يبلغ من العمر 13 عامًا ويقيم بمدينة طنطا، أنه اكتشف حبه للبرمجة عندما كان في عمر الخامسة، حيث بدأ بفك وتركيب الأجهزة، ومن ثم قرر توجيه طاقته للتعلم وتطوير مهاراته في هذا المجال.

وأضاف، أنه قام بحضور العديد من الدورات والمسابقات المحلية والدولية، وحقق نجاحات ملموسة فيها، وتم اختياره للإنضمام لجامعة الطفل بطنطا، وبعد استعداد مكثف لمدة تزيد عن 6 أشهر، حقق المركز الأول في المسابقة الدولية Colombia Virtual، وقد واجه العديد من التحديات خلال هذه الفترة، بما في ذلك حادث تعرض له والده ووفاة جدته، وعلى الرغم من هذه التحديات، استطاع براء تطوير روبوت يقوم بتصوير مشاهد من زوايا متعددة ويدور بزاوية 180 درجة، ويستخدم في تنفيذ مهام فوق القمر.

وأشار براء، إلى أن المسابقة الدولية شارك فيها 112 لاعبًا من دول عربية وأوروبية، وبفضل الله ثم تدريبات المهندسة أشرقت أشرف، المسئولة عن تدريبه خلال السنوات الماضية، تمكن من التغلب على التحديات التقنية والأكواد المعقدة المتعلقة بالروبوتات ووصل لهذا الفوز الكبير، حيث حقق براء المركز الأول على مستوى العالم.

عبر مالك الشرقاوي، الشقيق الأصغر لبراء، عن فخره بتحقيق المركز الرابع في المسابقة الدولية، ويشيد بجهود والديه والمدربة المهندسة أشرقت، التي هي مدربتهما الخاصة، في توفير البيئة المناسبة وتحفيزهما بشكل جيد خلال فترة التحضير للمسابقة، وعلى الرغم من عدم نجاحهما في المسابقات السابقة، إلا أنهما تمكنا من التغلب على ذلك وتحقيق نتائج ممتازة في المسابقة الأخيرة.

ومن جانبه، أعرب أحمد الشرقاوى، والد الطالبين، عن سعادته وفخره بنجاح ابنيه في هذه المسابقة الكبيرة، وأشار إلى أن ابنيه أظهرا شغفًا كبيرًا بتعلم البرمجة منذ صغرهما، حيث كانا يمضيان وقتًا طويلًا في فك وتركيب الألعاب الخاصة بهما، وعملت والدتهما على تطوير هذه المهارة من خلال تسجيلهما في إحدى الأكاديميات الخاصة بمدينة طنطا، وأعرب عن سعادته الكبيرة لتحقيق ابنيه هذا اللقب العالمي بعد مجهود استمر لمدة 6 سنوات.

فيما أكدت المدربة الخاصة بالطفلين أشرقت أشرف، أن قصة براء ومالك الشرقاوى تتجلى في الإصرار والعزيمة والشغف الذي أظهراه في مجال البرمجة والروبوتات، تعكس قصتهما رغبة الشباب في تعلم التكنولوجيا والابتكار، وتثبت أن العمر ليس عائقًا في تحقيق النجاح، إن إنجازاتهما في مسابقة برمجة الروبوتات الدولية تعتبر إلهامًا للطلاب الآخرين وتعزز الأمل في مستقبل التكنولوجيا في مصر.

وأضافت، أن هذه النجاحات ليست فقط إنجازات للطلاب، بل هي أيضًا نتاج للدعم القوي الذي قدمه أهلهم ومدربيهم، موضحة إن الأهل والمعلمين الذين يدعمون ويشجعون شغف الشباب ويوفرون البيئة المناسبة لتعلمهم، يلعبون دورًا حاسمًا في تحقيق النجاحات الكبيرة، لتتجاوز إنجازات براء ومالك حدود المسابقة الدولية، إذ تعكس رغبتهما في تحقيق المزيد في مجال البرمجة والروبوتات، وإن هذه النجاحات تمثل بداية رائعة لمستقبل مشرق ينتظرهما في عالم التكنولوجيا. قد يكون لديهما القدرة على تطوير ابتكارات جديدة وتقديم إسهامات هامة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتطورة.

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