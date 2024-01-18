الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية: حريصون على تذليل المعوقات التى تواجه إنجاز المشروعات

محافظة الغربية
محافظة الغربية

يُظهر طارق رحمي، محافظ الغربية، حرصًا مستمرًا على متابعة المشروعات التي تتم داخل المحافظة بصفة دورية وميدانية، ويركز على التأكد من نسب التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، ويشير المحافظ، إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإنشاء المشروعات الخدمية.

وأكد محافظ الغربية أنه من المشروعات التي تمت خلال الفترة الأخيرة هي مشروعات داخل مدينة المحلة، حيث تمت توسعة ورصف شارع منشية عبدالمنعم رياض الرئيسي ورصف الشوارع الفرعية بالإنترلوك، وتمت أيضًا إزالة البروز والتعديات وتركيب أعمدة إنارة للطرق، وتم تطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة المواطنين، كما تم رصف شارع السوق في سوق التقوى بالخرسانة، نظرًا لتعرضها للمياه والمواد العضوية المؤثرة على الأسفلت، وتم توحيد عرض الأرصفة وإعادة تصميم أكشاك السوق.

وأضاف المحافظ: وتشمل المشروعات الأخرى داخل المدينة الصناعية الكبرى، إنشاء كورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين، وهو مشروع يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية وتحويله إلى منطقة ترفيهية للمواطنين، وإنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، المكون من دور أرضي و6 أدوار، لتقديم الخدمات المحلية وتلبية احتياجات المواطنين.

وقال رحمي: يعتبر المبنى الجديد مصممًا على أحدث الطرق لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، يضم مكتب محافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى ومركز خدمة مواطنين متطورًا ومجلسًا شعبيًا محليًا وإدارات خدمية تقدم الخدمات والمعاملات بشكل ميسر.

تعزيز البيئة الجمالية والحضارة في المدينة الكبيرة

وأكد محافظ الغربية حرصه الدائم على تذليل المعوقات التي تواجه إنجاز المشروعات من خلال التنسيق مع الجهات المعنية والتعامل الفوري معها، كما يسعى جاهدًا للانتهاء السريع من المشروعات التي تعود بالنفع على سكان المحافظة، ويعمل على تحسين البنية التحتية والخدمات في المحافظة وتحقيق التقدم والتنمية، ويهدف إلى إحداث نقلة حضارية في شوارع الغربية، وتوفير بيئة حضرية تلبي احتياجات المواطنين وتعزز البيئة الجمالية والحضارة في المدينة الكبيرة.

وأشار طارق رحمي إلى التزام المحافظة القوي بتحقيق التطور والتقدم في كل مراكز ومدن المحافظة، من خلال إنشاء وتطوير المشروعات الخدمية وتحسين البنية التحتية، موضحًا سعي الدولة والقيادة السياسية إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة حضرية تلبي احتياجاتهم، وأن هذه المشروعات لها تأثيرات إيجابية على المجتمع، وتسهم في فتح المحاور المرورية الجديدة مما يسهم في تحسين حركة المرور وتخفيف الازدحام، وذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة الشوارع وتحسين الأرصفة لتسهيل حركة المشاة، كما يساهم تطوير الأسواق المحلية في تعزيز النشاط التجاري وتحسين البيئة الاقتصادية في المنطقة، ما يسهم في إحداث تحسن شامل في حياة المواطنين وتعزيز الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة.

طارق رحمي محافظ الغربية متابعة المشروعات لالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة خطة التطوير والتجميل إنشاء المشروعات الخدمية مشروعات داخل مدينة المحلة

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