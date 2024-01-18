الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 18 مخالفة تموينية لمخابز طنطا بمحافظة الغربية

مخابز
مخابز

شنت مديرية التموين في محافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بالتعاون مع إدارة تموين طنطا، حملة تموينية مكبرة استهدفت المخابز البلدية والسياحية في مركز طنطا ومدينة طنطا، أسفرت عن تحرير 18 محضرًا للمخالفات ضد أصحاب المخابز خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تمت الحملة بإشراف الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا، وتم تنفيذها بشكل شامل للتفتيش على المخابز في المنطقة المستهدفة، وقد رصد المفتشون التموينيون عدة مخالفات تتعلق بالجودة والنظافة وعدم الامتثال للمواصفات الصحية في تلك المخابز.

وجاء من بين المخالفات التي تم رصدها، التلاعب في مواصفات الخبز وعدم الامتثال للمواصفات الصحية والنظافة، فضلًا عن إغلاق المخابز خلال ساعات العمل الرسمية، وفور اكتشاف هذه المخالفات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تم تحويل أصحاب المخابز إلى النيابة العامة لمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات المناسبة.

الحكومة حريصة على حماية حقوق المستهلك

من جهته، قال وكيل وزارة التموين بالغربية، أن هذه الحملة التزام مديرية التموين في الغربية وإدارة تموين طنطا بمكافحة التجاوزات وضمان جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة على حماية حقوق المستهلك وضمان سلامتهم الغذائية.

موضحًا انه يجب أن يكون التزام أصحاب المخابز بالمواصفات الفنية والصحية من أولوياتهم، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على صحة وسلامة المستهلكين، وبفضل الحملات التموينية المستمرة والرقابة الصارمة، يتم ضمان توافر منتجات ذات جودة عالية والحد من المخاطر الصحية المحتملة.

أضاف أن هذه الحملات التموينية التي تنفذتها مديرية التموين في محافظة الغربية، تعد خطوة هامة في سبيل ضمان سلامة الأغذية وحماية المستهلكين، مؤكدًا استمرار هذه الجهود وتتكررها بشكل دوري لضمان الامتثال وتحقيق الاستدامة في جودة المنتجات الغذائية.

كما قدمت إدارة الرقابة التموينية بمركز زفتي، تقريرًا للمهندس محمد أبو هاشم، يفيد بضبط صاحب مخبز آخر استولى على 40 جوالًا من الدقيق المدعم المخصص له، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد طارق رحمي، محافظ الغربية، أهمية استمرار هذه الحملات التموينية لردع المخالفين وتطبيق القانون بصرامة، وذلك لضمان سلامة المستهلكين ومنع التجاوزات فيما يتعلق بجودة المنتجات والأسعار. 

وشدد "رحمي"، على أهمية الحفاظ على الدعم الحكومي الذي يقدمه الدولة في مجال الخبز، وذلك في ضوء الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لدعمنظومة الخبز والتأكيد على ضرورة عدم انتهاكه وتجاوزه.

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