الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع فعاليات الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فعاليات الدفعة الثانية من برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية الذي أطلقته الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يهدف إلى تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات، بغرض تمكينهم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، للمشاركة في المهام القيادية، وبناء ودفع عجلة التنمية، والذي يستمر على مدار ثلاثة أسابيع بـ 15 يوما تدريبيا، لتدريب 100 سيدة من أبناء الغربية.

وفي كلمته، أكد محافظ الغربية، حرصه على التواجد خلال فعاليات الدورة التدريبية، منوها عن حرص المحافظة الدائم على تشجيع ودعم القيادات وتكوين صف ثان من المديرين والقيادات، وفق معايير الكفاءة والقدرة وليس الأقدمية، وطالب من سيدات الغربية الاستفادة بأكبر قدر من هذا البرنامج التدريبي الهادف ليتم تحقيق أكبراستفادة ممكنة، وخاصة في ظل التعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ التدريب على أرض محافظة الغربية للتسهيل والتيسير على سيدات المحافظة، مشيدا بالتدريب كونه يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحها فرصا حقيقية للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات وخلق صف ثاني وثالث للقيادة وإتاحة فرص التعلم المختلفة، مما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن. 

وحرص المحافظ، على الاستماع إلى بعض مقترحات وأفكار المتدربات والخاصة بتفعيل المشاركة المجتمعية وتمكين المرأة في كافة القطاعات وتكثيف البرامج التدريبية للمرأة بمختلف قطاعات المحافظة التنفيذية.
كما أعرب المحافظ، عن تقديره للقائمين على الأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب، والقائمين على البرنامج التدريبي الهام والمؤثر الذي قام بإعطاء فرص حقيقية للمرأة من أجل التمكين والقيادة بالتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة، باعتبار أن الأكاديمية رمز من رموز العلم والتعلم والفكر والتنوير في مصر.

من جانبهم، أشاد وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتطوير الذي حدث في محافظة الغربية خلال السنوات الماضية مقدمين الشكر لمحافظ الغربية على الطفرة التي تتم على أرض المحافظة ودعمه المستمر والكامل للبرنامج منذ انطلاق الدفعة الأولى، وحرصه على متابعة متدربي الأكاديمية.

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طارق رحمي محافظ الغربية المرأة تقود تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات بأكاديمية ناصر العسكرية العليا حرصه على التواجد خلال فعاليات الدورة التدريبية مقترحات وأفكار المتدربات والخاصة بتفعيل المشاركة

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