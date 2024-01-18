بعد تأدية العمرة.. ضبط موظف بـ"صحة الإسماعيلية" بأقراص مخدرة في مطار القاهرة

ألقت مباحث مطار القاهرة الدولي، بقيادة اللواء عبدالناصر موافي مدير المباحث، القبض على صيدلي يعمل بمديرية الصحة بالإسماعيلية، ويمتلك عددا من الصيدليات في محافظة الإسماعيلية لحيازته أقراصا مخدرة، أخفاها في جيوب سرية بحقيبته، وجلبها معه من المملكة العربية السعودية، خلال عودته من مطار جدة.

ضبط 6 آلاف قرص سولبادين بحوزته في المطار

وضبطت سلطات مطار القاهرة الدولي، ورجال الجمارك، الصيدلي ويعمل بمديرية الصحة بالإسماعيلية، وصاحب صيدليات بنفس المحافظة، لحوزته 6 آلاف قرص سولبادين المدرج على قوائم المخدرات في مصر، تمهيدا لبيعه في صيدلياته، نظرا لارتفاع أسعاره.

ودلت المعلومات أن المذكور يدعى عبدالرحمن. ع، 34 سنة، قادم على متن إحدى الرحلات الجوية من مطار جدة، وتم عرضه على نيابة النزهة بقيادة المستشار محمود صلاح، رئيس النيابة، التي فتحت التحقيقات معه بتهمة جلب أقراص مخدرة.