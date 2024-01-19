ضبط 8122 عبوة مستحضرات تجميل وأعشاب طبية فاسدة في الزيتون

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط صاحب محل ومخزن عطارة - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون؛ لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والأعشاب الطبية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، لإعادة تدويرها في عبوات جديدة لطرحها بالأسواق غاشًا بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على (4122 عبوة مستحضرات تجميل – 4000 عبوة أعشاب طبية).

وبمواجهته، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مستحضرات التجميل وطرحها بالأسواق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.