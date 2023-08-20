ضبط 1389 قطعة مستحضرات تجميل فاسدة خلال حملة تموينية بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، حملة تموينية يوم السبت، في ناحية بندر ومركز طنطا، وذلك بهدف مراقبة المحال العامة، ترأس الحملة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالإضافة إلى المفتشين التابعين لإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وهم أحمد ورد ومحمد فضل ومحمود برغوث.

وأسفرت جهود التفتيش عن تحرير عدد من المخالفات، وتتضمن هذه المخالفات عن ضبط محل لمستحضرات التجميل، حيث تم العثور على 1389 قطعة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وذلك وفقًا لتواريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على العبوات. تم تحرير محضر جنح بناءً على هذه المخالفة.

كما تم تحرير محضرين بشأن بيع سجائر بأسعار تفوق السعر الرسمي، وذلك برفع سعر علبة السجائر "ال إم" بمبلغ 15 جنيهًا لكل علبة، وتم تحرير محضر جنح بناءً على هذه المخالفة.

وكذلك تم تحرير 3 محاضر عدم اعتماد الإعلانات، وعدم حيازة شهادة صحية لبعض محلات المواد الغذائية، وتم تحرير محضر جنح بناءً على هذه المخالفة.

وفي سياق آخر، تم التحقيق في شكوتين، حيث تبين أن أحدهما كان مغلقًا، في حين لم يتضح وجود مخالفات في الشكوى الأخرى. تتم حاليًا متابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على قرار النيابة العامة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أن نتائج هذه الحملة التموينية، تعكس الجهود المبذولة لمراقبة الأنشطة التجارية وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات.

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