الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 1389 قطعة مستحضرات تجميل فاسدة خلال حملة تموينية بالغربية

مستحضرات تجميل فاسدة
مستحضرات تجميل فاسدة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، حملة تموينية يوم السبت، في ناحية بندر ومركز طنطا، وذلك بهدف مراقبة المحال العامة، ترأس الحملة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بالإضافة إلى المفتشين التابعين لإدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وهم أحمد ورد ومحمد فضل ومحمود برغوث.

وأسفرت جهود التفتيش عن تحرير عدد من المخالفات، وتتضمن هذه المخالفات عن ضبط محل لمستحضرات التجميل، حيث تم العثور على 1389 قطعة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وذلك وفقًا لتواريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على العبوات. تم تحرير محضر جنح بناءً على هذه المخالفة.

كما تم تحرير محضرين بشأن بيع سجائر بأسعار تفوق السعر الرسمي، وذلك برفع سعر علبة السجائر "ال إم" بمبلغ 15 جنيهًا لكل علبة، وتم تحرير محضر جنح بناءً على هذه المخالفة.

وكذلك تم تحرير 3 محاضر عدم اعتماد الإعلانات، وعدم حيازة شهادة صحية لبعض محلات المواد الغذائية، وتم تحرير محضر جنح بناءً على هذه المخالفة.

وفي سياق آخر، تم التحقيق في شكوتين، حيث تبين أن أحدهما كان مغلقًا، في حين لم يتضح وجود مخالفات في الشكوى الأخرى. تتم حاليًا متابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على قرار النيابة العامة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أن نتائج هذه الحملة التموينية، تعكس الجهود المبذولة لمراقبة الأنشطة التجارية وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات. 

6D9EFA05-CDDC-4EC6-989A-F6EBD0629FC1
6D9EFA05-CDDC-4EC6-989A-F6EBD0629FC1
BE5CF954-DC38-4D85-A9DD-058497B2930E
BE5CF954-DC38-4D85-A9DD-058497B2930E
إدارة الرقابة التموينية التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الغش التجاري المهندس محمد ابو هاشم تحرير محضر بيع سجائر صحة وسلامة المستهلك قرار النيابة العامة وزير التموين والتجارة الداخلية وكيل وزارة التموين والتجارة

الأكثر قراءة

تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد 20-8-2023

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الأحد 20-8-2023

أخبار فاتتك| الأهلى يعلن تغيير شعار كرة القدم وعمرو دياب يغلق شوارع بيروت

أسعار الذهب اليوم الأحد 20-8-2023 فى مصر

"القاهرة الإخبارية": مقتل 11 عاملًا فى هجوم مسلح شمال غربى باكستان

"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى بمنطقة المدينة الرياضية وأرض المعسكرات بالخرطوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «6 - 6»

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة

عملية خطيرة.. مقتل إسرائيليين فى إطلاق نار داخل «حوارة» بالضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال