الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص في منطقة النزهة بالقاهرة

 الأجهزة الأمنية
 الأجهزة الأمنية

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص في منطقة النزهة بشرق القاهرة، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة

وكذلك استخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وكذا مصنفات سمعية وبصرية داخل الشركة بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط مالك الشركة، مقيم بمحافظة القاهرة، وبتفتيش مقر الشركة فى حضوره تم ضبط  (استوديو تصوير والكاميرا المستخدمة "محمل عليها مقاطع فيديو" – إستوديو صوت بداخله أجهزة ومعدات صوت – وحدة معالجة مركزية محمل عليها مجموعة من البرامج والتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية بدون تصريح). 

وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك الشركة وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شركة انتاج فني شركة إنتاج فنى بدون ترخيص الإدارة العامة لمباحث المصنفات إدارة شركة إنتاج فنى مالك الشركة

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