الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 7 عناصر إجرامية حاولوا جلب مخدر "القات"

المتهمين
المتهمين

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عدد من العناصر الإجرامية لمحاولتهم جلب وتهريب كميات من مخدر القات إلى داخل البلاد، وقدرت قيمتها المالية بــ 8 ملايين جنيه.

ضبط 204 قطع سلاح و268 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصدت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط 7 عناصر إجرامية “يحملون جنسيات عدة دول”، تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة وخاصة مخدر "القات" وترويجه على عملائهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وبحوزتهم كمية لمخدر القات وزنت 388 كيلو جرام ، و2 ميزان حساس، ومبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية"متحصلات بيع المواد المخدرة" وبمواجهتهم أيدوا ماجاء بالتحريات.
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ8 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدر القات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عناصر إجرامية 8 مليون جنية محافظتي القاهرة والجيزة

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