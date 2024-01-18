ضبط 7 عناصر إجرامية حاولوا جلب مخدر "القات"

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عدد من العناصر الإجرامية لمحاولتهم جلب وتهريب كميات من مخدر القات إلى داخل البلاد، وقدرت قيمتها المالية بــ 8 ملايين جنيه.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصدت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط 7 عناصر إجرامية “يحملون جنسيات عدة دول”، تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة وخاصة مخدر "القات" وترويجه على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة وبحوزتهم كمية لمخدر القات وزنت 388 كيلو جرام ، و2 ميزان حساس، ومبالغ مالية عملات "أجنبية، محلية"متحصلات بيع المواد المخدرة" وبمواجهتهم أيدوا ماجاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ8 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.