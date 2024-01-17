ضبط 204 قطع سلاح و268 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 204 قطع سلاح ناري، و268 قضية مخدرات، وتنفيذ 85218 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وقالت الداخلية: "في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 204 قطع سلاح ناري بحوزة 147 متهمًا".

جهود الأمن العام خلال 24 ساعة

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 85218 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 268 قضية مخدرات بحوزة 303 متهمين، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 34 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 17 متهمًا.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 275 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 19030 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.