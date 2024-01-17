الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عصابة أصحاب مكالمات تحديث البيانات

متهمين
متهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنهم من موظفى خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى "لأحدهما معلومات جنائية- مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا" وعثر بحوزتهما على 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبين احتواؤها على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهم الإجرامى.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد (4) وقائع أخرى بذات الأسلوب.

 جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية أموال عملاء البنوك بطاقات الدفع الالكتروني لمكافحة الجريمة معلومات وتحريات

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