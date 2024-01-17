الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صفقة حشيش بـ 1.8 مليون جنيه في الغربية

حشيش
حشيش

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بالغربية.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة طنطا بالغربية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة المركز، وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام). 

وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،800،000 ) واحد مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

الأجهزة الأمنية

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