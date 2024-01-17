الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 46654 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏46654 مخالفة مرورية متنوعة.

أسفرت الحملات عن ضبط 46654 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 9847 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 464 مخالفة سير دون تراخيص، 61 مخالفة دراجة نارية، 1216 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 14 مخالفة موقف عشوائي، 4 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور إدارات المرور الحملات المرورية الطرق والميادين الانضباط المروري

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