ضبط 46654 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏46654 مخالفة مرورية متنوعة.

أسفرت الحملات عن ضبط 46654 مخالفة مرورية متنوعة، شملت 9847 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 464 مخالفة سير دون تراخيص، 61 مخالفة دراجة نارية، 1216 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 14 مخالفة موقف عشوائي، 4 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.