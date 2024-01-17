القبض على مرتكبى واقعة سرقة موقع تحت الإنشاء ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من مسئول عن موقع تحت الإنشاء، بحضور 5 أشخاص مجهولين وملثمين وقيامهم بسرقة إطارين و3 بطاريات خاصين بسيارات من أحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم.

ضبط مرتكبي واقعة سرقة موقع تحت الإنشاء ببورسعيد

بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 5 أشخاص، لهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 5 أسلحة بيضاء- السيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.