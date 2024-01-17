الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على مرتكبى واقعة سرقة موقع تحت الإنشاء ببورسعيد

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من مسئول عن موقع تحت الإنشاء، بحضور  5 أشخاص مجهولين وملثمين وقيامهم بسرقة إطارين و3 بطاريات خاصين بسيارات من أحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم.

ضبط مرتكبي واقعة سرقة موقع تحت الإنشاء ببورسعيد 

بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 5 أشخاص، لهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 5 أسلحة بيضاء- السيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية أمن بورسعيد أحد المواقع تحت الإنشاء

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