الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص في الجيزة

ضبط شركة إنتاج فني
ضبط شركة إنتاج فني

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالجيزة.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة بدون ترخيص.

 واستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وكذا مصنفات سمعية وبصرية داخل الشركة دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول عن الشركة، مقيم بمحافظة الجيزة.

وتم ضبط وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوى على هارد ديسك مٌحمل عليه "مجموعة من الأعمال الفنية والإعلانات التى تم إعدادها بالشركة، برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية بدون تصريح.

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول عن الشركة وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وزارة الداخلية شركة انتاج فني الجيزة مباحث المصنفات قسم شرطة العجوزة دون ترخيص وحدات مونتاج حاسب الي

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