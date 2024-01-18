الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط قائد دراجة نارية يؤدى حركات استعراضية بالطريق العام

دراجة نارية
دراجة نارية

كشفت أجهزة الأمن  ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تضمن قيام قائد دراجة نارية بحركات استعراضية بالطريق العام.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمنًا قيام قائد دراجه نارية، وبصحبته فتاة بحركات استعراضية بالطريق العام.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن اللوحات المعدنية الظاهرة بمقطع الفيديو خاصة بدراجة نارية أخرى "منتهية التراخيص" غير مبلغ بسرقتها، كما أمكن تحديد وضبط قائد الدراجة النارية " الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه "، وتبين أنه عاطل و مقيم بمحافظة القليوبية، والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة "بدون لوحات معدنية"، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وأضاف أن الدراجة المضبوطة مستأجرة من صاحب مخزن خردة ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، أمكن ضبطه وبحوزته اللوحة المعدنية "الظاهرة بمقطع الفيديو"، وبمواجهته قرر بتحصله عليها عن طريق الخردة وأنه قام بتثبيتها على الدراجة الخاصة به التى قام بشرائها بدون أوراق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن تداول مقطع فيديو قائد دراجة نارية حركات إستعراضية بالطريق العام حركات استعراضية

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