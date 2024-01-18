الداخلية تكشف تفاصيل تقييد ۱۱ كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ ٦ أكتوبر

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل واقعة تقييد ۱۱ كلبًا، وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ ٦ أكتوبر، حيث تبين قيام ثلاثة أشخاص بتجميع عدد (۱۱) كلب ووضعهم داخل ۱۱جوال، بالإتفاق مع أحد الأشخاص نظير مبلغ مالى لتضرر سكان إحدى المناطق بمدينة ٦ أكتوبر من تواجد الكلاب الضالة بالطريق العام، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطالمتهمين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وذكر البيان الصادر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدًا في مجال التعامل الفورى مع كل ما ينشر بالمواقع الإخبارية.

وكانت “الدستور” نشرت يوم 31 ديسمبر/2023 خبر بعنوان “ تقييد 11 كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ6 أكتوبر”

وكان مضمون الخبر.. تكثف أجهزة الأمن في الجيزة، الأحد، من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على 11 كلبًا مقيدة الأرجل ومكممة الفم أمام أحد الفنادق الشهيرة.

انتقلت الشرطة إلى مكان الواقعة، بعد تلقيها بلاغًا من أحد الأهالي، واستمعت لأقوال أحد شهود العيان، وهو فرد أمن مكلف بحراسة الفندق، وأفاد بأنه فوجئ بسيارة سوزوكي داخلها شخصان صباح باكر، ألقيا بالكلاب داخل «جوال»، وانطلقا بالسيارة.