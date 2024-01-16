الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التفاصيل الكاملة لشنق وذبح "كلاب" في الجيزة وسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

شهدت الساعات الماضية، وقائع ضد الحيوانات وتحديدًا «الكلاب»  فقد أقدم شخص على شنق «كلب» في سوهاج فيما ذبح آخر كلب في الجيزة، نكشف لكم القصة الكاملة.

شنق كلب في سوهاج 

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا قيام أحد الأشخاص بشنق كلب حتى نفوقه بدائرة مركز شرطة سوهاج.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (مزارع له معلومات جنائية - نجل شقيقه والقائم على تصوير الفيديو ومساعدته).

 

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، لقيام الكلب بإتلاف المحصول بأرض زراعية خاصة بأحدهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ذبح كلب وسط الشارع في الجيزة 

فيما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل متهم بذبح الكلاب الضالة بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عقب مناقشتهم للمتهم فتبين بأنه عاطل، ويعيش مع أسرته ولكن يوم الواقعة أمسك بسكين وذبح كلب أمام المارة مما أدى لترويعهم، ولكن تبين أنه مهتز نفسيًا وغير واعِ بتصرفاته حيث تبين أنه كان يردد كلمات غير مفهومة، فتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ قرار بشأنه وعرضه على مستشفى الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير حول سلامته العقلية.

 

البداية كانت عندما تقدمت سيدة ببلاغ إلى قسم شرطة الجيزة تفيد قيام شاب بذبح كلب في الشارع وطالبت بسرعة ضبطه، وقدمت تفريغ كاميرا يفيد الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.       

        

وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

وعن العقوبة التي تواجه مرتكب الواقعة، فإن القانون حدد فى المادة رقم 355، العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشي، وكل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض.

 

وفيما تنص المادة رقم 356 من ذات القانون على، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لا تزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا، غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

امن القاهرة النيابة العامة حبس قتل سرقة حادث تصادم

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