المؤبد لعامل أنهى حياة مزارع بسبب رفضه الزواج من ابنته في أسيوط

قضت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لعامل متهم بإنهاء حياة مزارع بسبب رفضه زواج ابنته من المتهم بقرية جزيرة الواسطى بمركز الفتح.

تعود وقائع القضية رقم 1584 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى قيام المتهم "سيد. م. أ" عامل مقيم قرية جزيرة الواسطى وآخرين هاربين بالتربص للمجنى عليه "على. ح. م" فجر يوم 22 أكتوبر 2022 أثناء ذهابه لإحضار خبز من المخبز بالقرية وأمطروه وابلا من الأعيرة النارية مما أسفر عن وفاته.

وتوصلت تحريات النقيب حسام محمد عبد العظيم معاون مباحث مركز شرطة الفتح، إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم "سيد. م. أ" والمجني عليه "على. ح. م" بسبب رفض الأخير زواج ابنته من المتهم مما أثار غضبه وعلى إثرها قام بتهديد المجنى عليه أكثر من مره بإنهاء حياته فى حالة عدم موافقته على الزواج من ابنته مما دفع المتهم على عقد النية على التخلص منه واعد خطته برصد تحركات المجنى عليه بان أيقن خروجه بعد صلاة الفجر يوميا لشراء العيش من المخبز وقام بإحضار سلاح نارى وانتظر خروج المجنى عليه على الطريق وعندما شاهده قام بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية صوبه مما أدى إلى وفاته وكان معه على مسرح الجريمة متهمين آخرين هاربين.