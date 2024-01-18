الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخصين لاتجارهم فى الألعاب النارية والترويج لها عبر "فيس بوك"

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

رصدت الأجهزة الأمنية نشاط إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تقوم بالترويج للألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة وهو حاصل على دبلوم، ومقيم بدائرة قسم شرطة منشأة العمارى بالأقصر، وبحوزته 490 قطعة ألعاب نارية، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات من صاحب محل عطور “له معلومات جنائية”، ومقيم بمحافظة الدقهلية تم ضبطه وبحوزته 51 قطعة ألعاب نارية، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق

وزارة الداخلية مكافحة الجريمة جرائم ترويج الألعاب النارية حاصل على دبلوم الأقصر

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