ضبط شخصين لاتجارهم فى الألعاب النارية والترويج لها عبر "فيس بوك"

رصدت الأجهزة الأمنية نشاط إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تقوم بالترويج للألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة وهو حاصل على دبلوم، ومقيم بدائرة قسم شرطة منشأة العمارى بالأقصر، وبحوزته 490 قطعة ألعاب نارية، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات من صاحب محل عطور “له معلومات جنائية”، ومقيم بمحافظة الدقهلية تم ضبطه وبحوزته 51 قطعة ألعاب نارية، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق