إحباط تهريب مخدرات في أسيوط والإسماعيلية بـ 2.5 مليون جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصريين إجراميين) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها على عملائهما بنطاق مديريتى أمن "أسيوط - الإسماعيلية".

مديرية أمن أسيوط

تم ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة ساحل سليم وبحوزته 5 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 10 بنادق خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – مبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة".

مديرية أمن الإسماعيلية

نجحت الأجهزة الأمنية في عاطل بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2،500،000 ) إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.