ضبط 35 كيلو مخدرات وتنفيذ 780 حكمًا فى دمياط وأسوان

شنت مديريتا أمن أسوان ودمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، استهدفت ضبط كافة مظاهر الخروج عن القانون، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا اتجارفى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها (7،400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4،500 كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية لمخدر الهيروين، الشابو- 4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ (779) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد (4) قضايا إتجارفى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7،750 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8،500 كيلو جرام لمخدر البانجو - 7 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات)، بحوزة (6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.